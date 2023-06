Le Google Pixel 8 pourrait prendre en charge le mode DisplayPort Alt

Cela fait 10 ans que Google n’a pas sorti de smartphone prenant en charge la sortie vidéo par un câble USB. Mais il y a une chance que le prochain smartphone de l’entreprise puisse ramener une telle fonctionnalité.

Dans un article pour Android Authority, Kamila Wojciechowska note qu’il existe des indices selon lesquels les prochains Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourraient prendre en charge le mode alternatif USB DisplayPort, ce qui vous permettrait de brancher un câble sur les ports USB des smartphones afin de connecter un écran externe.

Le mode DisplayPort Alt vous permet essentiellement d’envoyer un signal DisplayPort par une connexion USB Type-C. Tous les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils dotés de ports USB-C ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, mais ceux qui le font vous permettent de brancher un câble sur le port USB de votre appareil, puis de connecter l’autre extrémité à un écran ou à un téléviseur (vous aurez besoin soit d’un écran qui accepte l’entrée USB-C, soit d’un câble ou d’une station d’accueil USB-C qui avec des connecteurs HDMI ou DisplayPort).

Certaines entreprises offrent le support de cette fonctionnalité depuis un certain temps, et ont même développé des logiciels qui facilitent l’utilisation de votre smartphone comme un ordinateur de bureau ou un centre multimédia mobile lorsqu’il est connecté à un écran plus grand. Samsung a son logiciel DeX, par exemple, et Motorola a ReadyFor.

Mais le dernier smartphone de Google prenant en charge la sortie vidéo par une connexion USB était le Google Nexus 5. Certains éléments indiquent que l’entreprise a récemment désactivé le mode DisplayPort Alt dans son logiciel, même lorsqu’elle construit des smartphones dotés du matériel nécessaire à la prise en charge de cette fonctionnalité. Cela suggère que la désactivation de la sortie vidéo est un choix délibéré de la part de Google, ce qui est logique de la part d’une entreprise qui insiste depuis longtemps sur le fait qu’Android est un système d’exploitation mobile et que les utilisateurs qui veulent un système d’exploitation de bureau doivent acheter un Chromebook ou un Chromebox.

Une bonne nouvelle

Mais ces lignes sont devenues floues ces dernières années, Google ayant ajouté un meilleur support pour les tablettes et les appareils à double écran comme la Pixel Tablet et le Pixel Fold. Il y a maintenant un meilleur support pour le multitâche, y compris une interface utilisateur optimisée pour les écrans plus grands qui comprend une barre des tâches et un support multi-fenêtres.

Alors peut-être que l’entreprise pense que le moment est venu de prendre officiellement en charge le branchement de votre smartphone Android sur un écran plus grand pour les moments où vous souhaitez l’utiliser comme un ordinateur de bureau (ou un centre multimédia, ou un appareil de présentation, ou un système de jeu, ou toute autre chose pour laquelle vous souhaiteriez utiliser Android sur un grand écran).

Quoi qu’il en soit, la majeure partie de l’article de Wojciechowska traite de ce qu’est le DisplayPort Alt Mode et des raisons pour lesquelles vous pourriez en avoir besoin, mais l’information la plus importante est qu’une « source au sein de Google » affirme que la fonctionnalité sera prise en charge par les smartphones de la prochaine génération de Google.

Et c’est à peu près tout ce que nous savons pour l’instant. Il est toujours important de prendre ce genre d’information avec des pincettes. Même si c’est vrai, il est possible que les plans changent d’ici la sortie du Pixel 8.