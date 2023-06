Utilisez maintenant iMessage sur Android avec Sunbird

iMessage est un service de messagerie instantanée lancé par Apple il y a plus de 10 ans, et tout le monde sait qu’il fonctionne exclusivement au sein de l’écosystème des produits Apple. Apple refuse obstinément d’implémenter le support RCS dans iMessage, et lorsqu’un utilisateur d’Android ayant activé le RCS envoie un message à un utilisateur d’iPhone, le message est rétrogradé en SMS ou MMS. Il en résulte une perte de fonctionnalités, telles que le chat de haute qualité, les accusés de lecture et les indicateurs de frappe.

Ne craignez rien, car une solution semble se profiler à l’horizon. Sunbird, une application Android actuellement en phase de développement Alpha, permet à iMessage de fonctionner sur un smartphone Android.

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un identifiant Apple actif sur un Mac, un iPad ou un iPhone. Vous n’avez besoin d’aucun appareil Apple après la procédure d’inscription, et l’entreprise affirme que tous les messages sont chiffrés de bout en bout, de sorte qu’elle ne peut pas lire vos messages.

Comment utiliser Sunbird ?

Une fois l’application Sunbird ouverte, créez un compte Sunbird à l’aide de votre adresse e-mail et d’un mot de passe

Une fois connecté, il vous sera demandé d’autoriser l’accès à vos contacts téléphoniques. Cette autorisation permet de faire correspondre les noms avec iMessage, afin que vous ne voyiez pas uniquement les numéros

Ensuite, vous devez aller dans la barre d’action en haut à droite > Allez dans Réglages > Types de messages connectés > Connectez iMessage et entrer votre identifiant Apple et votre mot de passe

Vous pouvez maintenant envoyer un iMessage, y compris des photos et des vidéos, à n’importe quel utilisateur d’un appareil Apple depuis votre smartphone Android

Comme il faut se connecter aux serveurs d’Apple, l’envoi du message prend du temps, et il est un peu plus long pour l’envoi de fichiers multimédias.

J’ai essayé l’application Sunbird sur mon Pixel 7 Pro, qui fonctionne sous Android. Une fois la procédure d’installation terminée, j’ai pu envoyer plusieurs messages sur iMessage, y compris du texte, des photos, des vidéos, des messages audio et des émoticônes. Pour une application qui n’en est qu’à ses débuts, c’est très impressionnant.

Une grosse ambition

iMessage n’est pas le seul objectif de Sunbird, car les développeurs prévoient d’ajouter la prise en charge de WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, RCS, Signal, Line, Slack, Discord, Instagram DM, et d’autres plateformes à l’avenir. L’idée est de faire de Sunbird le guichet unique de la messagerie, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages de toutes leurs applications de messagerie en un seul endroit.

Sunbird affirme qu’il ne recueille pas de données sur les utilisateurs, ni d’adresses IP, ni d’autres données telles que les contacts ou les messages.

d’autres données telles que les contacts ou les messages qui pourraient être utilisées pour identifier les utilisateurs. Il n’y a pas non plus de publicité, précise l’entreprise.

Il existe actuellement une liste d’attente pour l’accès à Sunbird. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d’un accès anticipé en cliquant sur ce lien — Sunbird Signup