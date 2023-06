Anker lance une batterie de secours compacte pour les urgences et le camping

Disponible dès aujourd’hui au prix de 199,99 euros, la Anker PowerCore Reserve 192 Wh est une batterie de secours de taille moyenne dotée de deux ports USB-A, d’une paire de ports USB-C et d’une lampe intégrée . Avec une impressionnante batterie LiFeP04 de 60 000 mAh , elle comble le fossé entre les petites batteries externes et les grands générateurs électriques.

you might also like