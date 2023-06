La mise à jour de Google Chat rationalise l’expérience de la conversation

by

Google a récemment annoncé une petite, mais importante mise à jour censée améliorer encore l’expérience de la conversation. Les utilisateurs de Google Chat bénéficieront d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait leur permettre de retrouver plus facilement les conversations les plus pertinentes.

La nouvelle fonction de « désencombrement du chat » masque automatiquement les messages directs et les conversations inactives depuis 7 jours. Toutefois, cette fonction ne sera activée que lorsqu’une section comptera plus de 10 conversations. Plus important encore, Google précise que la nouvelle fonctionnalité n’affectera pas les conversations épinglées, de sorte que vous continuerez à les voir en haut de la page même si elle est active.

Il est important de préciser que même si la nouvelle fonctionnalité est activée, vous pourrez toujours voir vos anciens messages directs et espaces si vous le souhaitez. Pour ce faire, il vous suffit de basculer sur le bouton « Plus » pour afficher et accéder à la liste complète de vos conversations Chat.

Selon Google, la dernière mise à jour de Chat sera progressivement déployée et il faudra attendre jusqu’à 15 jours pour que tout le monde la reçoive. Par ailleurs, la nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les clients de Google Workspace et les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel.

Il s’agit de la deuxième petite mise à jour que les utilisateurs de Google Chat reçoivent en moins d’un mois, après que Google a lancé la fonction « citer un message » au début du mois de mai.