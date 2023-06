OnePlus Nord CE 3 5G : les détails font surface en ligne

OnePlus a récemment dévoilé en France le Nord CE 3 Lite, un appareil abordable, et la rumeur veut que le prochain appareil Nord CE soit le OnePlus Nord CE 3. Aujourd’hui, avec une nouvelle série de fuites, le lancement de la rumeur semble plus imminent que jamais.

L’informateur Mukul Sharma a dévoilé la fiche technique de l’appareil Nord CE 3 5G dans toute sa splendeur. À première vue, il semble que le OnePlus Nord CE 3 5G visera le segment « milieu de gamme premium ». L’appareil sera équipé d’un chipset Snapdragon 782G et d’une mémoire vive LPDDR4X pouvant atteindre 12 Go. Vous pourrez bénéficier d’une mémoire virtuelle allant jusqu’à 16 Go.

[Exclusive] Here are the OnePlus Nord CE 3 (Ziti) specs for India:

Snapdragon 782G

Up to 12GB LPDDR4X RAM (RAM-Vita feature, virtual RAM up to 16GB)

HyperTouch and HyperBoost Engine

5,000mAh battery

80W SUPERVOOC

50MP IMX890 OIS + 8MP 112-degree UW + 2MP 4cm macro

TurboRAW, 4K… — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

Le Nord CE 3 5G (nom de code Ziti) sera fabriqué en plastique et sera dépourvu du « Slider Alert », tout en conservant un blaster IR. Le châssis logera un écran Super AMOLED plat de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 950 nits.

Le smartphone sera équipé d’une triple caméra : un capteur photo principal de 50 mégapixels avec OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Les autres caractéristiques de la caméra comprennent TurboRAW et l’enregistrement de vidéos 4K à 30 images par seconde. L’appareil est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh compatible avec un chargeur SUPERVOOC de 80 W, inclus dans la boîte.

Les autres spécifications de l’appareil comprennent un moteur HyperTouch et HyperBoost, la prise en charge du NFC et un moteur linéaire à axe X. Il fonctionnera sous OxygenOS 13.1, basé sur Android 13, dès sa sortie de la boîte, avec 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité. Il sera commercialisé dans les coloris Aqua Surge et Grey Shimmer.

Des informations sur le OnePlus Nord 3

Nous avons également reçu de nouvelles fuites concernant le prochain OnePlus Nord 3 par un tweet de Mukul Sharma. Cela fait suite à la mise en ligne récente de rendus de l’appareil. L’appareil devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et 1,5 K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le chipset MediaTek Dimensity 9000 alimentera l’appareil, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh. Pour garder les choses au frais, il y a également une chambre de refroidissement VC. En interne, l’appareil offrira jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. La charge SUPERVOOC de 80 W est également prise en charge.

[Exclusive] OnePlus Nord 3 (Vitamin) specs for India: Dimensity 9000

Up to 16GB LPDDR5X

50MP + 8MP + 2MP

16MP front

Dual Speakers with Dolby Atmos

X-axis motor

NFC, IR blaster

OxygenOS 13.1

5,000mAh/80W SUPERVOOC

6.74-inch 1.5K 120Hz AMOLED

Alert Slider

4129.8mm(sq) VC cooling… — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

Une triple caméra ornera le panneau arrière. Il y a une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, ainsi qu’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale sera de 16 mégapixels. Il sera livré avec OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 dès la sortie de la boîte. Parmi les autres détails, on trouve un double système de haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos, un moteur X-axis, NFC, un blaster IR et le OnePlus Alert Slider.

Rien n’est encore concret. Il faut donc prendre ces révélations avec des pincettes.