OnePlus lance le Nord CE 3 Lite 5G, faisant de 120 Hz la nouvelle norme

OnePlus a ajouté un nouveau smartphone à sa célèbre gamme Nord, et il s’agit d’un véritable concentré de puissance qui redéfinit la convention des smartphones abordables. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a peut-être un nom à rallonge, mais il a aussi une longue liste de caractéristiques vraiment intéressantes.

Commençons par la chose la plus évidente : l’écran. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est équipé d’un écran de 6,72 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, qui laisse les écrans à 60 et 90 Hz loin derrière lui. Il dispose également d’un mode adaptatif, qui permet à l’écran de basculer entre 30 et 120 Hz en fonction du scénario. L’écran est un IPS LCD, ce qui peut être considéré comme un compromis, mais les écrans LCD modernes ont beaucoup évolué et peuvent rivaliser avec certains AMOLED dans certains domaines (gradation DC, par exemple).

Plus loin sur la fiche technique, on trouve une résolution full HD+ (2400 x 1 080 pixels), un format 20:9 et un poinçon pour la caméra frontale en haut au centre de l’écran. Sous le capot, on retrouve le même chipset Snapdragon 695 que l’on trouve dans le OnePlus CE2 Lite.

Le smartphone est livré avec 8 Go de RAM, mais OnePlus a fait en sorte qu’il soit possible d’augmenter cette capacité à 16 Go grâce à la RAM virtuelle. Il s’agit d’une partie du stockage du smartphone qui est mise de côté pour être utilisée comme mémoire d’exploitation supplémentaire. Le stockage intégré est de 128 Go, mais vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To avec une carte micro SD. Un autre ajout intéressant est la configuration des haut-parleurs stéréo avec un mode spécial Ultra Volume qui peut augmenter le volume jusqu’à 200 %.

En ce qui concerne la caméra, le OnePlus Nord CE3 Lite 5G est équipé d’un puissant capteur photo principal de 108 mégapixels avec f/1,8, autofocus à détection de phase, zoom 3x sans perte et mode portrait amélioré. Le système à trois caméras comprend également un capteur macro de 2 mégapixels et un autre capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra frontale de 16 mégapixels avec des capacités HDR.

Un prix assez abordable

Enfin, le OnePlus Nord CE3 Lite 5G est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, ce qui devrait lui donner beaucoup d’endurance, surtout avec le chipset 695. OnePlus a installé un chargeur rapide SuperVOOC de 67 watts et a déclaré qu’une charge de 30 minutes donnerait au smartphone suffisamment d’énergie pour une journée entière. Le smartphone fonctionne sous Oxygen OS 13.1, la surcouche basée sur Android 13, et OnePlus promet 2 ans de mises à jour logicielles et 3 ans de mises à jour de sécurité pour le OnePlus Nord CE 3 Lite.

Le smartphone sera disponible en précommande à partir d’aujourd’hui en Pastel Lime et Chromatic Gray. Le prix est de 329 euros pour la configuration 8 Go de RAM/128 Go de stockage et les ventes débuteront le 20 avril.