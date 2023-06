Le prochain smartphone pliable Honor Magic V2 devrait être dévoilé le 12 juillet

Honor est sur le point de présenter son troisième smartphone pliable, un an et demi après le premier appareil pliable de la société, le Magic V. Sa suite n’était qu’une légère amélioration par rapport au modèle original, c’est pourquoi il a probablement été appelé Honor Magic Vs.

Cependant, le 12 juillet, Honor se préparerait à annoncer une gamme complète à son smartphone pliable original. Le futur Honor Magic V2 présentera des améliorations majeures par rapport au Magic V, du moins si l’on en croit les dernières rumeurs.

Pour commencer, le Magic V2 sera équipé de puces Snapdragon 8+ Gen 1 et Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm (selon le marché), associées à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et une mémoire interne de 512 Go. L’appareil pliable sera doté d’un écran LTPO d’une résolution 2 K.

La dernière information sur le Magic V2 concerne sa source d’énergie. Selon les rumeurs, le smartphone serait doté d’une grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge filaire de 66 W et de charge sans fil de 50 W.

Selon l’informateur qui affirme que le Magic V2 sera dévoilé le 12 juillet, Honor a un autre smartphone prêt à être annoncé au cours de la première semaine de juillet. Le Honor X50, qui n’a pas été annoncé, sera présenté en Chine le 5 juillet en tant que smartphone de milieu de gamme.

X50 day 5

V2 day 12 https://t.co/wpfSTbiJEJ —MyplaceMyworld (@myplace_myworld) June 21, 2023

On attend aussi le Honor X50

Du point de vue des spécifications, le Honor X50 semble être un smartphone de milieu de gamme décent sur le papier, mais la question de savoir s’il sera une bonne affaire pour les clients dépendra fortement du prix. Apparemment, le X50 est équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5 K et d’une double caméra (108 + 2 mégapixels).

De plus, le smartphone de milieu de gamme de Honor sera équipé d’un processeur Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm, couplé à une mémoire vive de 16 Go et à un espace de stockage de 512 Go. Le smartphone fonctionnera sous Android 13 dès sa sortie de la boîte, et il embarquera une batterie beaucoup plus grande de 5 700 mAh avec prise en charge de la charge 35 W.