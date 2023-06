Microsoft Edge aura une version spéciale « conçue pour le travail »

Au cours des derniers mois, Microsoft a rapidement ajouté de nouvelles fonctionnalités à son navigateur Web Edge, allant de l’ennuyeux au potentiellement utile. Aujourd’hui, un nouveau navigateur Edge dédié « conçu pour le travail » est en cours de développement.

Microsoft Edge for Business est désormais disponible en version privée et « vise à répondre aux besoins des utilisateurs finaux et des informaticiens en tant que navigateur qui sépare automatiquement la navigation professionnelle et personnelle dans des fenêtres de navigation dédiées avec leurs propres favoris, des caches et des emplacements de stockage distincts ». L’idée est que votre PC puisse avoir deux expériences de navigation — l’une pour votre navigation personnelle, l’autre pour les tâches professionnelles — et que les deux soient Microsoft Edge.

La nouvelle version Business dispose d’une icône spéciale (Edge avec une mallette), ainsi que d’une image de profil dans le coin supérieur gauche de la fenêtre qui se développe en informations de profil lorsque l’on clique dessus. Microsoft permettra également aux organisations de transformer la zone de profil en une interface de marque, avec un logo, un nom et une couleur personnalisés correspondant à l’entreprise ou au groupe qui gère l’expérience Edge. En outre, « un nombre croissant de sites Web » basculent automatiquement entre l’expérience professionnelle et l’expérience personnelle.

Il ne s’agira probablement pas d’une version distincte que les utilisateurs ordinaires pourront télécharger, comme Edge Beta ou Canary. Ce sont plutôt les administrateurs et les services informatiques qui la déploieront sur les ordinateurs qu’ils possèdent et contrôlent. Microsoft teste également une version pour les ordinateurs « Apportez votre propre PC ».

Le déploiement à grande échelle de Microsoft Edge for Business est actuellement prévu pour août 2023.