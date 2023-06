L’écart de performance entre le Pixel 8 et les flagships Android va se creuser

Les smartphones ont progressé à un point tel que même les smartphones de milieu de gamme sont suffisamment rapides pour une utilisation quotidienne. Cependant, les smartphones phares dotés de puces rapides continuent de régner en maître, surtout lorsqu’il s’agit de jouer.

Google est un fabricant qui ne se préoccupe pas des performances brutes et si l’on en croit une nouvelle série de benchmarks fuités, le Tensor G3 qui devrait équiper le Pixel 8 ne sera qu’un peu plus rapide que le G2 du Pixel 7 Pro et beaucoup plus lent que le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Selon les scores de benchmarks publiés par le leaker @Tech_Reve, le Snapdragon 8 Gen 3 qui équipera la prochaine génération de smartphones Android haut de gamme a obtenu 1 700 points dans le test monocœur de Geekbench 5 et 6 600 dans le test multicœur.

Snapdragon 8 Gen 3

GB5 ST 1700 MT 6600

GB6 ST 2250 MT 7100 — Revegnus (@Tech_Reve) June 6, 2023

À titre de référence, la version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe le Galaxy S23 Ultra a respectivement obtenu des scores de 1 583 et 4 937 points pour le test monocœur et le test multicœur.

@Tech_Reve a également révélé les résultats de Geekbench 5 pour le Tensor G3. Apparemment, la puce a obtenu 1 186 points dans le test monocoeur et 3 809 dans le test multicœur. Il s’agit d’une petite amélioration par rapport au Tensor G2, qui a obtenu 1 047 et 3 192 points.

Une nette différence

Le Tensor G3 serait basé sur les cœurs d’Arm de l’année dernière, alors que le Snapdragon 8 Gen 3 utilise les dernières conceptions de CPU de la société de semi-conducteurs. C’est pourquoi les scores décevants du Tensor G3 ne sont pas vraiment un choc.

Même si le Pixel 7 est généralement un smartphone rapide, il est un peu plus lent que les smartphones Android haut de gamme et prend un peu plus de temps pour faire des choses comme ouvrir des applications et naviguer sur les réseaux sociaux.

Les puces internes de Google ont été conçues pour gérer les tâches d’IA et d’apprentissage automatique et sont à l’origine de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux Pixel de se démarquer, comme la traduction en temps réel et le traitement des photos.

Cela dit, un smartphone doté d’une puce plus rapide sera capable de suivre les applications futures et vous permettra d’être satisfait des performances plus longtemps.