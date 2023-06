Les prix du Nothing Phone (2) auraient fuité en Europe

Le très attendu Nothing Phone (2) et Nothing OS 2.0 devraient sortir le 11 juillet. Bien que nous ne connaissions pas les détails exacts de l’appareil, le peu que nous savons indique qu’il aura des caractéristiques supérieures à celles de son prédécesseur, le Nothing Phone (1).

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx — Nothing (@nothing) June 13, 2023

Le prix de l’appareil est un autre détail qui n’a pas été dévoilé. Carl Pei, fondateur et PDG de Nothing, a été extrêmement prudent et méticuleux dans sa tactique de commercialisation de la deuxième itération du Nothing Phone sur le marché américain des smartphones. Nous n’obtenons que des bribes à la fois, ce qui alimente la médiatisation et les spéculations sur l’amélioration du Phone (2) par rapport au Phone (1).

Cependant, de nouvelles informations ont été révélées par Dealabs Magazine, qui fait la lumière sur le prix que le Nothing Phone (2) devrait coûter en Europe. Selon la source, elle a pu mettre la main sur le prix des deux variantes du smartphone qui seront vendues en France.

Selon de précédentes fuites, le Nothing Phone (2) devrait être commercialisé en deux versions, 256 et 512 Go, et cette dernière fuite le confirme. En France, le modèle de base de 256 Go devrait coûter 729 €, ce qui place cet appareil légèrement en dessous des autres flagships vendus en France, avec une capacité de stockage analogue, comme le Pixel 7 Pro 256 Go, le Samsung S23+ 256 Go, et l’iPhone 14 Pro 256 Go.

De même, la fuite indique que la version 512 Go du Phone (2) est proposée au prix de 849 €. Ces deux versions sont censées avoir une variante noire et une variante blanche, tout comme le Phone (1) original.

Ce que nous savons

Jusqu’à présent, les seules spécifications confirmées pour le Nothing Phone (2) sont qu’il sera alimenté par un Snapdragon 8+ Gen 1, qu’il sera équipé d’une batterie de 4 700 mAh et qu’il prendra en charge trois ans de mises à jour du système Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Sur la base du peu d’informations dont nous disposons actuellement, il est difficile de discerner si le prix annoncé est justifié par rapport à la concurrence.

Cependant, Pei a clairement indiqué qu’il souhaitait que le Nothing Phone (2) soit un appareil haut de gamme capable de rivaliser avec les plus grands, avec un intérêt particulier pour les utilisateurs de l’iPhone. Avec un prix plus abordable que l’iPhone et l’attrait du premier Nothing Phone en termes de design, Pei est peut-être dans une position unique pour pénétrer le marché très concurrentiel des smartphones.