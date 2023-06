by

Dropbox dispose désormais de sa propre IA, et elle est dédiée à la recherche universelle

Alors que presque toutes les entreprises technologiques se lancent dans l’IA, comment Dropbox pourrait-elle rester à la traîne ? Cela fait plus d’un mois que l’entreprise — principalement connue pour ses services d’hébergement de fichiers — a licencié plus de 500 employés pour se concentrer sur des produits et des fonctionnalités axés sur l’IA.

Cet effort a déjà porté ses fruits avec l’introduction de deux nouveaux outils alimentés par l’IA. Le premier de ces produits — et celui sur lequel Dropbox semble être très enthousiaste — s’appelle Dropbox Dash.

Alors que Dropbox présente Dropbox Dash comme un moteur de recherche universel alimenté par l’IA, la seconde fonctionnalité présentée aujourd’hui — Dropbox AI — est un outil d’IA plus générique conçu pour permettre aux consommateurs de comprendre le contenu de leurs fichiers.

Dropbox présente la fonction Dropbox Dash, alimentée par l’IA, comme un outil d’IA personnalisé capable de répondre aux questions relatives au contenu généré par l’utilisateur. Il s’agit d’une version de ChatGPT qui offre une vision approfondie d’une organisation ou d’une personne et de ses documents. Avec Dash, Dropbox entend aider les utilisateurs à réduire le temps qu’ils consacrent à la recherche de leur propre contenu, de leurs fichiers et de leurs documents. L’entreprise affirme également que Dropbox Dash les aidera à mieux organiser l’ensemble de leur contenu et à se concentrer davantage sur le travail réel.

Dropbox AI permettra aux utilisateurs de comprendre le contexte du contenu d’un fichier sans avoir à parcourir l’intégralité du document. Elle peut, par exemple, résumer les points clés d’un contrat ou indiquer aux utilisateurs les dates cruciales et les livrables concernés par ce contrat.

La recherche universelle à la manière de Dropbox

Il n’est pas facile de suivre les fichiers importants et leur emplacement au sein d’une entreprise. Avec Dropbox Dash, ce sera chose du passé, affirme Dropbox. Puisqu’il se connecte à des outils de travail très répandus tels que Google Workspace, Microsoft Outlook et Salesforce, les utilisateurs de Dropbox Dash peuvent utiliser une seule barre de recherche pour trouver tout ce qui est hébergé sur ces plateformes distinctes, sans avoir à rechercher un document ou un fichier spécifique dans chacune de ces applications.

Outre une application autonome, Dropbox Dash dispose également d’une extension de navigateur qui lui permet de résumer le contenu de divers onglets. Les capacités d’IA de Dropbox Dash sont renforcées par la prise en charge de l’apprentissage automatique, ce qui signifie que l’outil apprend les habitudes de travail et d’utilisation de chaque utilisateur et évolue en conséquence.

Grâce à Dropbox AI, les utilisateurs pourront poser des questions sur leurs fichiers Dropbox et en résumer le contenu. En plus d’éviter aux utilisateurs de lire un long document de 100 pages rempli de jargon juridique, Dropbox AI peut également les aider à mieux comprendre le contenu du document en cliquant sur un seul bouton.

Les personnes intéressées par Dropbox Dash peuvent s’inscrire sur la liste d’attente de la version bêta dès aujourd’hui. Dropbox AI, quant à lui, en est encore à sa phase alpha et sera bientôt déployé aux États-Unis pour les utilisateurs de Dropbox Pro.