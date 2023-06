Samsung pourrait lancer cinq tablettes différentes de la série Galaxy Tab S9

Samsung lance de nouvelles tablettes chaque année, il n’est donc pas surprenant que des détails sur la prochaine série Galaxy Tab S9 commencent à fuir. Après tout, cela fait plus d’un an que la société a lancé la série Galaxy Tab S8.

Mais ce qui est un peu surprenant, c’est qu’il semble qu’il n’y aura pas seulement trois modèles différents cette année : il pourrait y en avoir cinq.

Selon les documents marketing divulgués par SnoopyTech cette semaine, Samsung prévoit de démarrer avec trois tablettes Galaxy Tab S9 qui feront probablement suite aux modèles de l’année dernière. On peut donc s’attendre à trois tablettes supportant le stylet, dotées d’un écran de plus en plus grand, et éventuellement résistantes à l’eau (ce qui expliquerait la présence d’eau sur la photo de promotion).

Ces tablettes seront très probablement vendues sous les noms suivants :

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Selon une autre fuite d’Ahmed Qwaider, ces tablettes auront des écrans respectivement de 11 pouces, 12,4 pouces et 14,6 pouces… et ce n’est pas du tout surprenant, puisqu’il s’agit des mêmes tailles d’écran que celles de la Galaxy Tab S8.

Ce qui est un peu surprenant, c’est que Ross Young, analyste de l’industrie de l’affichage, affirme que Samsung pourrait également lancer deux autres tablettes plus tard dans l’année : la Galaxy Tab S9 FE et la Galaxy Tab S9 FE+.

Colors on the Samsung Galaxy Tab S9 Series

S9/S9+/S9 Ultra : Beige and Gray

S9 FE/FE+: Gray, Light Green, Light Pink and Silver —Ross Young (@DSCCRoss) June 21, 2023

Des différences de coloris

Young s’attend à ce que ces tablettes entrent en production environ deux mois après les autres tablettes. Il s’agira très probablement d’alternatives moins chères aux tablettes de 11 et 12,4 pouces, éventuellement avec des processeurs moins puissants, moins de mémoire ou de stockage, une technologie d’affichage différente, ou peut-être sans résistance à l’eau ou d’autres caractéristiques réservées aux modèles haut de gamme.

Selon Young, un autre facteur de différenciation sera les options de couleur : les S9, S9+ et S9 Ultra seront disponibles en beige ou en gris, tandis que les S9 FE et S9 FE+ seront disponibles en gris, vert clair, rose clair et argent.

Le retour de la gamme Galaxy Tab FE

Samsung a adopté une approche analogue en 2021 lorsque la société a présenté la Galaxy Tab S7 FE comme une alternative moins onéreuse aux autres membres de la série Galaxy Tab S7. Mais à l’époque, la Galaxy Tab S7 FE n’était disponible qu’en une seule taille d’écran (12,4 pouces) et lorsque la société a lancé la série Galaxy S8 l’année suivante, Samsung a continué à vendre la Galaxy Tab S7 FE aux acheteurs soucieux de leur budget plutôt que d’introduire une Galaxy Tab S8 FE.

Le retour de la série Galaxy Tab FE cette année est donc un peu inattendu pour deux raisons. Tout d’abord, il n’était pas clair si l’entreprise avait l’intention de lancer un autre modèle, et ensuite, il n’y avait aucune indication que si Samsung allait ramener la Galaxy Tab FE, elle serait disponible en deux tailles d’écran différentes.