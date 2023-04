Voici Opera One avec un nouveau design et des fonctions d’intelligence artificielle

Voici Opera One avec un nouveau design et des fonctions d'intelligence artificielle

Opera a dévoilé Opera One, la version d’accès anticipé de son navigateur entièrement remanié qui devrait remplacer le navigateur phare Opera pour Windows, macOS et Linux dans le courant de l’année.

Opera affirme que One est un nouveau navigateur qui transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur navigateur.

Grâce à sa conception modulaire, Opera One promet une expérience de navigation fluide et intuitive qui s’adapte aux besoins de l’utilisateur. Le navigateur présente une interface épurée, avec beaucoup d’espace pour les futures fonctionnalités et extensions basées sur l’intelligence artificielle, tant dans la barre latérale du navigateur que dans la barre d’adresse.

Processeur multithread pour une expérience fluide de l’interface utilisateur

Opera One est le premier navigateur majeur basé sur Chromium à introduire un processeur multithread, offrant aux utilisateurs une interface plus rapide et plus fluide. Cette nouvelle architecture permet à Opera de continuer à se différencier des autres navigateurs basés sur Chromium et d’implémenter de nouvelles fonctionnalités. L’une de ces fonctionnalités est Tab Islands.

Tab Islands : gestion intuitive des onglets

Tab Islands est une nouvelle fonctionnalité qui offre aux utilisateurs une expérience de gestion des onglets transparente et intuitive. Elle permet aux utilisateurs de regrouper les onglets apparentés dans un îlot distinct, ce qui facilite le passage d’un sujet de navigation à l’autre.

Les îlots d’onglets sont créés automatiquement et sont marqués par des couleurs distinctes et des bordures d’îlots claires, ce qui permet de les distinguer facilement dans l’interface utilisateur du navigateur. Elles peuvent également être créées manuellement en regroupant des onglets ou en glissant-déposant des onglets entre les îles.

Fonctionnalités d’IA dans la barre latérale

Opera One inclut des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle dans la barre latérale du navigateur, ce qui la rend plus fonctionnelle et intuitive. À l’avenir, Opera prévoit de devenir entièrement modulaire, ce qui permettra à l’interface utilisateur du navigateur de s’adapter dynamiquement aux besoins de l’utilisateur.

Disponibilité

Vous pouvez actuellement télécharger la version développeur d’Opera One en accès anticipé sur le site Web d’Opera.