WhatsApp vous permet désormais d’ignorer facilement les appels indésirables

by

by

Depuis un certain temps, les utilisateurs du monde entier sont assaillis de messages et d’appels indésirables sur WhatsApp. Pour y remédier, WhatsApp a testé une option bêta native permettant de faire taire automatiquement les appels inconnus. Aujourd’hui, la fonctionnalité est officiellement déployée sur Android et iOS.

WhatsApp a annoncé ces mises à jour ;

Nous reconnaissons l’importance de la sécurisation des communications privées, car les individus ont besoin d’un espace de confiance pour communiquer avec les autres. Notre objectif est de diffuser ce message à l’échelle mondiale par le biais d’approches innovantes qui soulignent l’importance de la protection de la vie privée. À partir de cette semaine, nous conseillons vivement à chacun de s’enregistrer en toute sécurité avec ses proches par le biais de la messagerie privée, afin de s’assurer que les amis et la famille disposent d’un environnement sûr pour s’exprimer.

Dites adieu aux appels indésirables de WhatsApp !

Selon le blog officiel de WhatsApp, la possibilité d’ignorer les appelants inconnus est maintenant disponible pour tout le monde dans le cadre des mises à jour compatibles avec WhatsApp pour Android 2.23.12.77 et WhatsApp pour iOS 23.12.71.

Si vous vous rendez dans la section Confidentialité de vos paramètres WhatsApp, vous remarquerez une nouvelle option intitulée « Faire taire les appels inconnus ». En activant cette option, vous réduirez automatiquement au silence les potentiels appels de spam. Cependant, vous serez toujours informé des appels et pourrez les consulter dans l’onglet Appels.

Avec le nouveau filtre anti-spam intégré, WhatsApp vise à minimiser ce problème, voire à l’éradiquer complètement. Cela vient s’ajouter aux changements récemment annoncés dans le backend de WhatsApp pour résoudre le problème du spam !

En outre, une nouvelle fonction de vérification de la confidentialité a été ajoutée à la section Confidentialité. Elle propose un guide étape par étape pour savoir comment exploiter à votre avantage les fonctions de confidentialité et de sécurité existantes de WhatsApp. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez décider qui pourra vous contacter, modifier vos données personnelles, rendre vos discussions plus privées et ajouter une couche de protection supplémentaire à votre compte.

La fonction de vérification de la confidentialité n’est pas vraiment une fonctionnalité « d’appel à l’action ». Elle a pour but de vous permettre de passer en revue vos paramètres WhatsApp existants et d’y apporter des modifications si vous le jugez nécessaire.

Toutes ces fonctionnalités seront mises en place à partir de cette semaine.