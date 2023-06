Les applications Google telles que Maps, Traduction et Lens sont intégrées à Chrome sur iOS

Enfin, Google améliore également la prise en charge de la cartographie dans Chrome sur iOS. Bientôt, il suffira d’appuyer sur une adresse et de la maintenir enfoncée pour afficher une mini vue de Google Maps dans Chrome . Cette fonction sera très utile pour les sites Web qui ne proposent pas de lien vers Google Maps, car elle vous évitera de devoir copier et coller manuellement l’adresse dans une application de cartographie. Google note que Chrome utilise « l’IA pour détecter les adresses sur les pages Web ».

Les utilisateurs de Chrome sur iOS bénéficient également d’une meilleure prise en charge de la saisie dans le calendrier. Vous pouvez créer des événements Google Agenda dans Chrome sans avoir à basculer vers l’application Agenda ou à saisir manuellement des dates. En appuyant sur les dates d’un site Web et en les maintenant enfoncées, une option d’ajout à l’agenda Google sera désormais disponible, avec des informations sur l’heure et le lieu.

D’autres améliorations de Chrome sur iOS sont toutefois disponibles immédiatement. Google a amélioré la prise en charge des traductions pour permettre aux utilisateurs de Chrome sur iOS de traduire une partie d’une page en sélectionnant le texte et en choisissant l’option Google Traduction . Cela sera utile pour les pages qui utilisent un mélange de langues, car Chrome — et même Safari — peuvent déjà proposer de traduire des pages entières.