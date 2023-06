Microsoft confirme que les récentes interruptions de service étaient dues à des attaques DDoS

L’entreprise a déclaré qu’après avoir enquêté sur l’incident, elle n’avait « vu aucune preuve que les données des clients aient été consultées ou compromises », mais elle a conseillé à ses clients d’examiner les détails techniques et les recommandations énumérés dans son article afin d’accroître la résilience de leurs systèmes et de contribuer à atténuer les attaques analogues.

