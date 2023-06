Apple envisage Face ID pour le MacBook

Combien de fois avez-vous regardé l’encoche de votre MacBook et regardé fixement la petite caméra en vous demandant ” pourquoi n’y a-t-il pas Face ID ? ” après quelques tentatives de mot de passe ratées à la hâte ? Si vous êtes comme moi, alors probablement beaucoup.

Eh bien, un brevet récemment approuvé et repéré par Patently Apple suggère que cela pourrait ne plus être un problème très longtemps. Le brevet concerne Face ID et l’accès à la messagerie sur les appareils Mac, et pourrait être le début d’un déploiement de cette méthode d’authentification super pratique et sécurisée sur les futurs ordinateurs portables d’Apple.

Le brevet relatif à la technologie de vérification des visages remonte en fait à 2008, ce qui montre à quel point Apple planifie cette évolution depuis longtemps.

Le brevet est désormais approuvé et il est probable qu’Apple s’en saisisse rapidement. Le brevet ne spécifie pas seulement l’authentification pour l’accès général à l’appareil, mais aussi pour les connexions au courrier électronique. Cela pourrait refléter la façon dont nous utilisons Face ID sur l’iPhone, en l’utilisant pour tout déverrouiller, d’Apple Pay à la connexion à des applications individuelles.

Nous pourrions voir cette nouvelle fonctionnalité arriver sur le MacBook Air M3 ou le MacBook Pro M3 l’année prochaine, donc si vous attendez un nouvel appareil et que vous avez besoin de quelque chose pour vous donner une motivation supplémentaire pour attendre un peu plus longtemps, Face ID est une solution facile à vendre.

Pas pour tout de suite ?

Il est un peu frustrant de ne voir cette fonctionnalité apparaître que maintenant, alors que les ordinateurs portables Windows disposent depuis des années d’un système de reconnaissance faciale par Windows Hello.

On a l’impression qu’Apple a trop mis l’accent sur l’esthétique de ses produits et sur l’innovation permanente, alors qu’elle devrait plutôt se concentrer sur l’amélioration de l’expérience utilisateur avec les outils dont elle dispose déjà.