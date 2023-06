Voici le Honor 90 Lite avec son écran de 6.7 pouces et le Dimensity 6020 à 300 euros

Avant le lancement mondial de la série Honor 90, Honor a présenté le Honor 90 Lite, un modèle moins cher en Europe.

Il est doté d’un écran LCD de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et d’une caméra de 16 mégapixels située dans le poinçon. Il est équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 6020, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go.

Le smartphone est équipé d’une caméra principale de 100 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 5 mégapixels qui prend également en charge la fonction de profondeur et d’une caméra macro de 2 mégapixels.

L’arrière présente une surface lisse et délicate qui n’attire pas les traces de doigts. Sous le capot, le Honor 90 Lite est doté d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une capacité de charge rapide de 22,5W qui permet de charger jusqu’à 53 % en 30 minutes.

Spécifications du Honor 90 Lite :

Écran LCD LTPS de 6,7 pouces (2388 x 1080 pixels) au format 19.9:9 avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur octa-core Dimensity 6020 cadencé à 2,2 GHz, GPU ARM Mali-G57 950 MHz

8 Go de RAM, 256 Go de stockage

Double SIM (nano + nano)

Android 13 avec MagicOS 7.1

Caméra arrière de 100 mégapixels avec ouverture f/1.9, caméra ultra-large et de profondeur de 5 mégapixels avec ouverture f/2.2, caméra macro de 2 mégapixels avec ouverture f/2.4

Caméra frontale de 16 mégapixels avec ouverture f/2.45

Capteur d’empreintes digitales latéral

Prise casque 3,5 mm, audio haute résolution

Dimensions : 162,9×74,5×7,48 mm ; Poids : 179 g

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB 2.0, NFC

Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 22,5W

Prix et disponibilité

Le Honor 90 Lite est disponible en coloris Midnight Black chez tous les revendeurs, Cyan Lake uniquement chez SFR, et Titanium Silver en exclusivité Hihonor. Il est vendu au prix de 299,90 euros sur les marchés européens tels que la France, l’Allemagne, l’Italie et plus encore. Il est déjà en vente.

Plusieurs offres de précommandes ont lieu du 20 juin au 19 juillet :