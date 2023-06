Le Pixel 7a utiliserait un SoC Tensor G2 personnalisé

Le Pixel 7a de Google récemment lancé, équipé du SoC Google Tensor G2, a attiré l’attention en raison d’une révélation intéressante partagée par @Za_Raczke sur Twitter. Si vous comparez la fiche technique, vous pourriez penser que le Pixel 7a de milieu de gamme a le même chipset Tensor G2 que le Pixel 7, mais apparemment, ce n’est pas le cas.

Selon la source, le Pixel 7a utilise une variante différente du Tensor G2, qui pourrait ne pas être aussi performante que la version présente dans le Pixel 7.

La création d’un circuit intégré ne se limite pas à la simple fixation de la puce nue. Kamila souligne le processus de packaging complexe nécessaire pour une performance optimale de l’appareil. Google s’appuie sur l’expertise de Samsung pour la fabrication et le packaging des puces de silicium, en utilisant leur technologie FOPLP-PoP.

In early 2022, Google’s introduced a second device tree for the B0 (production) revision of the Tensor G2 [1]. It wasn’t, however, actually used for anything. Until now … pic.twitter.com/uogYtSBCXf —kamila 🏳️‍⚧️ 🌸 (@Za_Raczke) June 19, 2023

Variantes IPOP et FOPLP

Il est intéressant de noter que Google semble avoir développé une version abordable du Tensor G2 avec un packaging potentiellement inférieur appelé « IPOP ». Samsung affirme que l’IPOP est plus épais, plus grand et génère plus de chaleur que le FOPLP. L’impact réel sur les performances dans le monde réel et les potentielles contraintes thermiques restent incertains en raison des différences de caractéristiques de refroidissement entre le Pixel 7a et le Pixel 7.

Les différences de performances spécifiques entre les variantes IPOP et FOPLP ne sont connues que de Google et Samsung, et il semble peu probable qu’ils partagent des informations détaillées à ce sujet.

L’utilisation de l’emballage IPOP peut avoir des implications en termes de coûts, affectant potentiellement la dissipation de la chaleur de l’appareil et les performances globales. Bien que l’impact exact reste flou, il soulève des questions intéressantes sur l’interaction entre le coût, la performance et la complexité du packaging dans le domaine de la technologie des smartphones.

Pourtant, au bout du compte, la différence n’est pas énorme et, tout au plus, le Pixel 7a pourrait chauffer un peu plus par moments ou ralentir un peu, mais c’est à peu près tout.