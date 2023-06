Le câble USB Type-C du Nothing Phone (2) a un design transparent

À moins d’un mois de la présentation officielle, l’excitation autour d’un futur smartphone est à son comble. Avant le lancement du Nothing Phone (2) en juillet, le prochain smartphone haut de gamme « Nothing », le fondateur de la société, Carl Pei, a posté l’image du câble USB Type-C pour le smartphone montrant le nouveau design.

Ce câble se présente dans une nouvelle finition argentée avec un design transparent pour la coque extérieure, qui devrait correspondre au design transparent du smartphone. Il porte également la mention « Nothing ». Le câble est blanc, comme celui fourni avec le Phone (1).

Le Phone (2) ne devrait pas être livré avec un chargeur. La société vend déjà un chargeur mural PD de 45 W pour le Phone (1), même s’il ne prend en charge que la charge 33 W PD. Nous devrons attendre pour savoir si l’entreprise prévoit d’augmenter la vitesse de charge du Phone (2).

Nous devrons également attendre le lancement pour savoir si l’entreprise prévoit de vendre le nouveau câble USB Type-C en tant qu’accessoire, car le design semble différent.

Le Nothing Phone (2) sera doté d’un écran de 6,7 pouces, sera alimenté par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et embarquera une batterie d’une capacité de 4 700 mAh. Il sera fabriqué en Inde pour les consommateurs indiens et la société affirme qu’il s’agira de l’un des smartphones les plus durables du marché. Il est possible qu’il y ait une communication par satellite, mais prenez cette fuite avec des pincettes. Le smartphone fonctionnera sous Nothing OS 2.0, basé sur Android 13.

À quelques jours de la date de lancement, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres informations officielles soient révélées dans les semaines à venir.