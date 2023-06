L’UE veut des batteries de smartphones remplaçables par l’utilisateur

Le Parlement européen a fait un grand pas en avant vers des réparations de smartphones plus faciles d’accès et plus respectueuses de l’environnement. Avec la dernière modification apportée à la législation existante, l’UE impose désormais aux constructeurs et autres entreprises de construire des smartphones dotés de batteries facilement détachables et remplaçables.

Cette mesure responsabilisera les consommateurs et réduira le gaspillage technologique en encourageant l’autoréparation et le recyclage des batteries. Avec 587 voix pour, la règle a été approuvée à une écrasante majorité.

Les réparations peuvent s’avérer difficiles et onéreuses dans le contexte actuel, où la plupart des smartphones sont vendus sous scellés. La nouvelle règle de l’UE, qui soutient la conception de batteries amovibles, permettra aux utilisateurs de ne plus avoir besoin de matériel spécialisé de la part des fabricants pour accéder aux batteries et les réparer.

L’Union européenne s’est engagée à assurer une fabrication durable des smartphones, au-delà de la réparabilité. La réglementation fixe des objectifs ambitieux pour garantir l’approvisionnement éthique et le recyclage des matériaux des batteries.

We are proposing new rules to make phones and tablets more durable, energy efficient and easier to repair.

The new EU ecodesign and energy labelling proposals, phones and tablets will have to to display information on:

✅How long their batteries last

✅Energy efficiency

✅Their … pic.twitter.com/qRSbfn1c3Q

—European Commission (@EU_Commission) June 16, 2023