Le test public de la dernière One UI 6 Beta, basée sur Android 14, est susceptible d’arriver

Samsung et Google ont beaucoup collaboré par le passé. Un excellent exemple des fruits de ce travail est le système d’exploitation Wear OS dont sont équipées les smartwatches Galaxy. Mais, il y a aussi l’interface One UI fortement modifiée des smartphones Galaxy. Et, vous savez déjà que ces smartphones sont parmi les meilleurs du marché.

One UI offre des tonnes de personnalisation supplémentaire, de nouveaux outils intégrés et des fonctionnalités supplémentaires, et même de véritables poids lourds comme Samsung Dex, qui est capable de transformer votre petit smartphone en une expérience de bureau. Ainsi, chaque fois qu’il est question d’une nouvelle version de One UI de Samsung, c’est toujours une raison de se réjouir.

Vous savez sans doute qu’Android 14 est sur le point d’être lancé, la version bêta publique étant disponible depuis un certain temps déjà. Mais sur la note de cette collaboration Samsung-Google, SamMobile a maintenant rapporté que le test public de la dernière One UI 6 Beta, basée sur Android 14, est susceptible de se produire bientôt.

La rumeur veut que Samsung teste One UI 6 en interne depuis un certain temps et qu’il soit prêt à lancer une version bêta publique au mois de juillet.

Certains d’entre vous peuvent penser que c’est un peu tard, étant donné le temps qu’a duré la bêta d’Android 14, mais c’est peut-être une bonne chose. La dernière version bêta d’Android a connu des débuts difficiles, Samsung a donc probablement pris le temps de s’assurer que les choses se passent bien pour One UI 6.

Un déploiement troisième semaine de juillet

Et c’est tout à fait logique. Si vous recherchez une version simplifiée, riche en fonctionnalités et pratiquement infaillible d’Android, alors dans 90 % des cas, One UI se trouve dans les trois premières places de cette liste, et ce pour une bonne raison.

Les derniers rapports font état d’un déploiement au cours de la troisième semaine de juillet, c’est-à-dire quelque part après le 17 juillet 2023. La dernière version de la bêta publique de One UI est susceptible d’être progressivement publiée sur différents smartphones et territoires, on peut donc espérer voir davantage de détails à ce sujet à l’approche du mois de juillet.