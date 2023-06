Le Fairphone 5 transparent est apparemment dans les starting-blocks

Le Fairphone 5 est apparemment dans les starting-blocks. Le nouveau modèle de la série de smartphones facilement réparables et produits de manière équitable modernise à nouveau le design et est désormais visible pour la première fois en avant-première sur des images marketing officielles.

C’est au plus tard avec le Fairphone 4 que la start-up néerlandaise du même nom a réussi à sortir de sa niche et à se faire une place auprès des grands opérateurs avec son smartphone produit de la manière la plus équitable et la plus respectueuse de l’environnement, et qui est aussi facilement réparable.

Selon Android Authority, le Fairphone 5 doit poursuivre cette histoire à succès et mise pour cela sur un renouvellement prudent. On trouve ainsi un nouvel écran sur lequel une découpe pour la caméra frontale, placée au centre sous le bord supérieur de l’écran, témoigne du fait que même pour un smartphone produit de manière équitable et facilement réparable, il n’est pas toujours nécessaire d’accepter de larges bords ou des éléments de design dépassés comme les « encoches en forme de goutte ».

Le module de caméra à l’arrière a également été légèrement modifié et les positions des emplacements pour carte SIM et SD ont changé. En ce qui concerne les caméras, on en reste probablement à deux capteurs, qui offrent probablement à nouveau une caméra principale traditionnelle et une caméra ultra grand-angle. À cela s’ajoute également le système Time-of-Flight, connu depuis le modèle 4, qui se cache derrière un cache rond à côté des caméras à l’arrière.

Les créateurs du Fairphone veulent apparemment proposer le Fairphone 5 en trois coloris. Il existe une version bleu clair et un modèle en noir ou gris. La nouveauté réside dans la troisième version, pour laquelle on mise sur une coque arrière transparente, qui laisse entrevoir les entrailles de l’appareil.

Une annonce prochainement

La fuite d’Android Authority ne fournit pas encore d’informations sur les caractéristiques techniques du Fairphone 5. Il est probable qu’un SoC de Qualcomm se cache à nouveau sous le capot, car Fairphone coopère depuis des années avec le groupe de puces américain. Il s’agira probablement d’un Snapdragon 7, associé à 6 ou 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage interne.

La présentation du Fairphone 5 devrait avoir lieu dans les semaines à venir.