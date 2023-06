Ces efforts actuels pour obtenir une marque en Suisse remontent à 2017, lorsque Apple a déposé une demande auprès de l’Institut suisse de la propriété intellectuelle pour obtenir des droits de propriété intellectuelle sur une représentation réaliste, en noir et blanc, d’une pomme Granny Smith — une pomme très générique, en d’autres termes. La demande couvrait une multitude d’utilisations telles que l’électronique, le numérique et les biens de consommation. La demande a été rejetée, mais Apple a fait appel cette année.

Il est vrai que le logo l’Union fruitière suisse n’a pas l’emblématique « morsure » du logo d’Apple . La quête d’Apple pour détenir les droits de propriété intellectuelle sur quelque chose d’aussi universellement générique qu’un fruit en dit long sur le sentiment de suffisance de l’entreprise et sur l’idée que, parce qu’elle est Apple, l’une des plus grandes entreprises technologiques du monde, elle peut simplement intimider les organisations gouvernementales pour qu’elles fassent ce qu’elle veut.

Wired souligne qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé, mais qu’Apple a présenté des demandes analogues aux autorités chargées de la propriété intellectuelle dans le monde entier, avec plus ou moins de succès. Les autorités du Japon, de Turquie, d’Israël et d’Arménie ont déjà cédé aux demandes franchement déraisonnables du géant de la technologie.

En Suisse, Fruit Union Suisse utilise le symbole d’une pomme rouge avec une croix blanche — le drapeau national suisse superposé à une pomme, en d’autres termes. Le groupe a plus de 100 ans d’histoire et craint maintenant de devoir changer de logo en raison de l’insistance d’Apple à déposer une marque sur les fruits.

Apple tente de faire jouer ses muscles juridiques et son influence mondiale pour obtenir des droits de propriété intellectuelle sur des représentations de pommes , c’est-à-dire de fruits. Apple n’est pas étranger aux litiges liés aux fruits, mais il semble que la dernière aventure de l’entreprise soit la plus étrange à ce jour.