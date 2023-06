Le nouveau concept AirPods Max 2 révèle des éléments de design de Vision Pro

Un nouveau concept a fait surface concernant le futur look des AirPods Max 2 ou AirPods Max de seconde génération. Le design de cet appareil Apple s’inspirerait de celui du dernier Vision Pro.

Si ce concept est suivi, il s’agira du premier appareil Apple ayant la même patte que le dernier casque de réalité mixte de l’entreprise. Le AirPods Max est sorti en décembre 2020, et il aura trois ans plus tard dans l’année, avec des spéculations selon lesquelles sa prochaine sortie est probable en 2024 ou 2025.

Au cours du week-end, un tweet de Parker Ortolani, designer et chef de produit au sein de l’équipe de licence de marque de Vox Media, a mis en évidence un design spéculatif centré sur la prochaine génération d’écouteurs supra-auriculaires d’Apple, les AirPods Max 2. Dans ses images conceptuelles, les célèbres écouteurs portables reprendront les éléments de conception du dernier portable, le Vision Pro, qui offrira de meilleures fonctionnalités à l’utilisateur.

Next generation AirPods Max concept. A refined design featuring Vision Pro elements to improve comfort. H2 and U1 to offer new software functionality like adaptive audio. And gorgeous new finishes to give them a more modern look that matches the rest of your Apple devices. pic.twitter.com/2WM1P6om70

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 17, 2023