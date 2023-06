Samsung surpasse massivement Apple au premier trimestre 2023, grâce au Galaxy S23

L’état du marché des smartphones était très mauvais au premier trimestre 2023, tous les fabricants ayant enregistré une baisse de leurs ventes, à l’exception de Samsung, selon un nouveau rapport de la société d’intelligence économique TrendForce.

Porté par les fortes ventes de l’iPhone 14, Apple est devenu le meilleur vendeur au dernier trimestre 2022, bien que Samsung ait expédié le plus grand nombre d’unités au cours de l’année. Comme on s’y attendait, Samsung a surpassé Apple au premier trimestre 2023, et ce avec une marge plus importante que prévu.

Les ventes de Samsung au premier trimestre ont été stimulées par la nouvelle série Galaxy S23. L’entreprise a vendu 61,5 millions d’unités au cours du trimestre de janvier, soit une augmentation de 5,5 % par rapport au trimestre précédent.

Apple a vu ses ventes chuter de 27,5 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 53,3 millions d’unités. La famille iPhone 14 a représenté 78 % de ce chiffre.

Conformément à la tendance générale du marché, OPPO, Xiaomi et Vivo ont tous vu leurs ventes s’effondrer au 1er trimestre 2023. OPPO et ses filiales Realme et OnePlus ont vendu 26,8 millions de smartphones au 1er trimestre, soit une baisse de 17 % par rapport au 1er trimestre.

Xiaomi, qui possède également Redmi et Poco, a expédié 26,5 millions d’unités, soit une baisse de 27,4 % par rapport au trimestre précédent. Les ventes combinées de Vivo et de la sous-marque iQoo ont atteint 20 millions d’unités, soit une baisse de 14,2 % par rapport au trimestre précédent.

Le pire trimestre

Au total, il s’agit du pire trimestre depuis 2014 pour les livraisons de smartphones, avec des ventes totales de 250 millions d’unités. Par rapport à l’année dernière, les ventes ont baissé de 19,5 %, ce qui peut être attribué à la morosité de l’environnement économique mondial. En revanche, 301 millions de smartphones ont été livrés au quatrième trimestre 2022.

Le trimestre en cours devrait être un peu meilleur. Les ventes devraient augmenter d’environ 5 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 260 millions d’unités. Il est peu probable qu’Apple et Samsung contribuent à cette augmentation, car tous deux pourraient voir leurs ventes diminuer.

La demande pour la série Galaxy S23 devrait s’affaiblir ce trimestre et faire baisser les ventes de 10 %. Apple pourrait connaître une baisse encore plus importante, de l’ordre de 20 %.