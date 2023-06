Mercedes-Benz introduit pour la première fois ChatGPT dans les voitures

by

Mercedes-Benz prouve qu’elle s’adapte parfaitement aux dernières tendances et technologies en intégrant le ChatGPT à son système d’infodivertissement. Les véhicules MBUX bénéficient d’une mise à jour significative grâce au chatbot d’OpenAI, alimenté par l’IA, qui sera disponible dans le cadre d’un programme bêta à partir du 16 juin.

Les assistants d’IA et les chatbots font partie des technologies les plus avancées à l’heure actuelle, et le ChatGPT d’OpenAI est considéré comme l’un des meilleurs services en ligne.

Mercedes-Benz a récemment annoncé qu’elle intégrait l’intelligence artificielle dans la commande vocale de ses célèbres véhicules MBUX. L’entreprise automobile allemande a déclaré qu’en ajoutant ChatGPT, « la commande vocale via l’assistant vocal MBUX Hey Mercedes deviendra encore plus intuitive ».

Le programme bêta ne sera disponible que pour les clients américains, et Mercedes-Benz invite les propriétaires de voitures à essayer la nouvelle fonctionnalité sur les voitures éligibles. Les propriétaires de Benz peuvent utiliser l’application Mercedes me ou la commande vocale du véhicule et dire : « Hey Mercedes, je veux rejoindre le programme bêta ».

Un chatbot IA pour apporter la technologie et le luxe à Mercedes-Benz

Selon l’entreprise, l’intégration du ChatGPT de MBUX a été rendue possible par Azure OpenAI Service, qui exploite les capacités de niveau entreprise de la plateforme cloud et IA de Microsoft.

Grâce à cette intégration, les propriétaires de Benz peuvent recevoir des informations sportives et des mises à jour météorologiques, obtenir des détails sur leur destination et les environs, ou même contrôler leur maison connectée. Plus de 900 000 véhicules Mercedes-Benz seraient équipés du système d’infodivertissement MBUX.

Si ChatGPT s’est imposé comme l’une des plateformes les plus fiables au monde, nombreux sont ceux qui restent sceptiques quant à l’apport du chatbot, notamment parce que certains utilisateurs ont été confrontés à des contenus falsifiés et inventés par l’outil d’IA. Cependant, de nombreux développeurs l’ont déjà utilisé dans leurs applications, élargissant ainsi l’expérience.

Cela a été possible grâce à l’accès ouvert d’OpenAI à l’API de ChatGPT, permettant aux développeurs d’utiliser la technologie et de l’intégrer dans leurs applications afin d’améliorer l’expérience. Cet accès à l’API a permis aux services d’accéder au puissant chatbot et d’intégrer ses capacités à leur application. Dans le cas de Mercedes-Benz, l’entreprise ajoute ChatGPT à son système embarqué connu sous le nom de MBUX afin que les conducteurs gardent les mains sur le volant la plupart du temps et les yeux sur la route.

Des données protégées

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que ChatGPT complète la commande vocale intuitive existante de Hey Mercedes. Alors que la plupart des assistants vocaux sont limités à des tâches et à des réponses prédéfinies, Benz note que le ChatGPT s’appuie sur un vaste modèle linguistique pour améliorer de manière significative la compréhension du langage naturel et élargir les sujets auxquels il peut répondre.

L’entreprise a également assuré les propriétaires de voitures de la confidentialité des données, car elle conserve un contrôle total sur les processus informatiques en arrière-plan. L’entreprise a déclaré que les données de commande vocale collectées sont stockées dans l’Intelligent Cloud de Mercedes-Benz, où elles sont anonymisées et analysées.