Sony teste le streaming de jeux sur PS5 pour les membres PS Plus

Sony a officiellement commencé à tester le streaming de jeux dans le cloud pour certains titres de la PlayStation 5, expliquant que cet avantage sera disponible pour les abonnés PlayStation Plus qui ont souscrit au niveau Premium. Si l’initiative de Sony vous dit quelque chose, c’est parce que Microsoft propose depuis un certain temps déjà aux abonnés du Xbox Games Pass un service de streaming de jeux basé sur le cloud.

Les jeux disponibles en streaming comprennent les titres proposés dans le catalogue de jeux PlayStation Plus, ainsi que ceux disponibles dans la bibliothèque Game Trials. De plus, tous les jeux PS5 pris en charge que vous possédez seront disponibles en streaming depuis les serveurs cloud de Sony. Le plus grand avantage du streaming de jeux basé sur le cloud est que vous n’avez pas besoin d’attendre que les titres soient téléchargés — tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion Internet suffisamment rapide pour vous plonger directement dans le jeu.

À terme, Sony prévoit d’activer « la fonction de streaming sur le cloud pour les titres PS5 en plus des titres PS3, PS4 et classiques qui sont déjà disponibles pour les membres Premium ».

Pour l’instant, le projet n’en est qu’à sa phase de test, et Sony ne dit pas exactement quand la fonction de streaming de jeux sur le cloud sera diffusée à grande échelle. Malheureusement, l’option de streaming sur le cloud ne sera pas disponible pour les utilisateurs de PS Plus ayant souscrit à l’abonnement moins onéreux.

Le confort du streaming sur le cloud a un prix plus élevé

Pour rappel, le service d’abonnement PlayStation Plus est disponible en trois formules : Premium, Extra et Essentiel. L’abonnement Essentiel, qui coûte 59,99 euros à l’année, vous permet de profiter d’une bibliothèque de jeux rafraîchie, de réductions exclusives, d’avantages liés au multijoueur en ligne, de contenus exclusifs dans les jeux, de Share Play et d’un accès à un conteneur de stockage dans le nuage.

Le niveau PlayStation Plus Extra coûte 99,99 euros à l’année et ajoute deux avantages clés : l’accès aux titres Ubisoft+ et au catalogue de jeux. Ce dernier est une catégorie distincte de titres PS5 et PS4 qui reçoit du nouveau contenu sur une base mensuelle — bien que, contrairement au Xbox Game Pass, vous ne puissiez pas jouer aux nouveaux jeux à leur date de sortie. Enfin, nous avons l’offre PlayStation Plus Premium, qui coûte 119,99 euros par an.

Cette offre vous permet de jouer à une poignée de jeux dans une mesure limitée avant de dépenser de l’argent pour une copie. Les abonnés ont également accès au catalogue des classiques, qui vous permet de profiter de vieux joyaux tels que « Tekken 2 », « The Last of Us: Left Behind », « Uncharted: The Nathan Drake Collection », « Ninja Gaiden 3″, « Doom (1993) » et « Duke Nukem Forever », entre autres. Le dernier élément différenciateur de PlayStation Plus Premium est, bien entendu, le futur service de streaming sur le cloud.