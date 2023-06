Microsoft abandonne officiellement la Xbox One

C’est le cercle vicieux du jeu vidéo : une console autrefois présentée comme une technologie de pointe de la prochaine génération devient une pièce de matériel obsolète, facilement rejetée par les développeurs et les utilisateurs. Pour la Xbox One, ce moment est arrivé, puisque Microsoft a annoncé qu’aucun nouveau titre pour la console de 8e génération ne serait réalisé par les Xbox Game Studios à l’avenir. Ce n’est pas une surprise, car le successeur de la Xbox One — la Xbox Series X|S — a été lancé il y a plus de trois ans.

La Xbox One, qui a succédé à la Xbox 360, a été lancée il y a près de 10 ans, en novembre 2013. Elle a été abandonnée en 2020, mais de nouveaux jeux étaient toujours disponibles pour la console, ainsi que des jeux développés pour la X|S qui ont été conçus pour fonctionner également avec l’ancienne console.

Toutefois, cela représente un surcroît de travail (et d’argent) pour les développeurs, qui sont généralement prêts à passer à la console suivante, où ils ne sont pas limités par les contraintes matérielles. Alors que Microsoft se tourne vers l’avenir, les joueurs de la Xbox One disposeront toujours d’une vaste bibliothèque de titres existants auxquels ils pourront jouer.

En outre, il existe un moyen pour eux de continuer à jouer aux nouveaux jeux X|S sur leurs anciennes consoles, même si les jeux ne sont plus développés pour être joués en mode natif sur la Xbox One.

L’avenir de la Xbox

Microsoft s’est lancée à corps perdu dans le « cloud gaming » et ne montre aucun signe de ralentissement. Les utilisateurs de la Xbox One pourront jouer à certains jeux de la série Xbox X|S, comme « Starfield » et « Forza Motorsport », en utilisant le Xbox Cloud Gaming. Ce dernier a été lancé en 2020, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux diffusés depuis le cloud. Le service a été introduit sur la Xbox One un an plus tard, permettant aux joueurs de jouer à des titres de nouvelle génération sur leurs anciennes consoles. Tout comme la diffusion en continu de films et de séries TV a largement supplanté les supports physiques, nombreux sont ceux qui pensent que le « cloud gaming » pourrait finir par dominer le secteur.

Si la Xbox One est officiellement mise au rancart, la Xbox Series X n’est pas en reste. Au début du mois, Microsoft a présenté plusieurs nouveaux titres et DLC très attendus lors de son Xbox Games Showcase. Qu’il s’agisse de l’approfondissement de « Starfield » ou de la première bande-annonce de gameplay d’« Avowed », les consoles de la série Xbox ont un sérieux potentiel dans les jeux à venir.

Il est clair que les joueurs possédant une Xbox Series X n’ont pas à s’inquiéter de voir leur console suivre le sort de la Xbox One dans un proche avenir. Cependant, il est possible que ce soit le début de la fin pour la Xbox Series S. Bien que la console plus petite et moins chère soit de la même génération que la Series X, ses spécifications techniques sont bien inférieures.