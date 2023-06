by

Google met à jour Nest Cam et Nest Doorbell mais le résultat est mitigé

Ces derniers jours, les utilisateurs de Nest Cam et de Nest Doorbell ont remarqué un changement substantiel dans la qualité de l’image. Google vient de confirmer l’arrivée d’une importante mise à jour promettant des images plus lumineuses et de meilleures vidéos, mais les résultats sont mitigés.

Selon plusieurs utilisateurs sur les forums de la communauté Google, la qualité vidéo est bien pire que jamais. Les rapports suggèrent que les images et les vidéos sont délavées, surexposées et qu’elles n’ont pas l’air très bonnes. Toutefois, je constate également le contraire : sur Reddit, des propriétaires font l’éloge du changement pour la qualité de l’image et l’amélioration de la luminosité.

Google a confirmé avoir déployé cette semaine une mise à jour logicielle automatique pour la Nest Cam, la Nest Doorbell et d’autres appareils alimentés par batterie, avec un HDR amélioré et d’autres améliorations de la qualité de l’image. Voici des exemples fournis par Google et quelques mots sur le changement.

« L’imagerie HDR (High Dynamic Range) des caméras Nest permet de voir les détails même dans des environnements présentant à la fois des ombres sombres et des hautes lumières. Avec le HDR, la caméra capture plusieurs expositions et les combine en une seule image vidéo optimisée pour obtenir une meilleure plage dynamique. Par exemple, la fonction HDR de la Nest Cam vous permet de voir des détails importants, comme une personne inconnue qui se tient sur le pas de votre porte alors que la lumière du soleil brille derrière elle ».

Il semble que Google ait également travaillé dur pour optimiser le matériel et le logiciel afin qu’ils fonctionnent ensemble pour obtenir des images nettes, même en cas de zoom. Cela dit, les réactions des propriétaires sont encore mitigées. Sur Reddit, l’un d’entre eux a déclaré qu’une vidéo montrant une personne portant une chemise blanche était tellement délavée qu’elle en devenait presque bleue, et que les chemises brillaient. On constate des plaintes analogues concernant les arbres, l’herbe, les visages et d’autres éléments délavés.

La plupart des propriétaires devraient être équipés de la dernière version du logiciel, qui a commencé à être déployée en début de semaine. Si vous avez remarqué une modification substantielle de votre Nest Cam ou de votre Nest Doorbell, voici pourquoi. Si ce n’est pas le cas, Google continuera probablement à peaufiner le logiciel pour obtenir les meilleurs résultats.