Galaxy Watch 6 : la certification dévoile le processeur

La Galaxy Watch 6 devrait être présentée lors du prochain Unpacked Event de l’entreprise, fin juillet en Corée du Sud. En outre, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 ainsi que la Galaxy Tab S9 plus robuste seront également présentés lors du même événement.

On ne sait pas encore quels sont les avantages du processeur par rapport au W920, hormis l’augmentation de 10 % de la vitesse du CPU . Il est toutefois spéculé qu’il sera fabriqué selon le même procédé de fabrication 5 nm, mais avec une lithographie ou un binning plus efficace. Au final, cela pourrait permettre d’améliorer l’autonomie de la batterie de la Galaxy Watch 6 . Un objectif que poursuit sans doute à peu près chaque smartwatch sur le marché.

Exynos W930? Why not W980? pic.twitter.com/BjtJYWZkkc

Basée sur la nouvelle certification Bluetooth révélée par Tech_Reve, la puce sera équipée du Bluetooth 5.3 et portera le nom de produit S5E5515. Bien entendu, le SoC sera intégré dans le modèle W930 au lieu du modèle W980 sur lequel des rumeurs avaient précédemment circulé. Et c’est tout à fait approprié, étant donné les prétendues petites améliorations.

Il y a plus d’un mois, il a été rapporté que Samsung pourrait équiper la Galaxy Watch 6 d’un nouveau chipset Exynos W930 . Ce processeur devrait offrir un petit coup de pouce en termes de vitesse par rapport au SoC W920 qui alimente les actuelles séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5.