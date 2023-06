Canva annonce une plateforme pour les développeurs et un fonds de 50 millions de dollars

La plateforme de communication visuelle, Canva, a dévoilé cette semaine sa plateforme Canva Developers lors de sa Canva Extend, sa conférence inaugurale pour les développeurs à San Francisco. La nouvelle plateforme consiste en un ensemble complet d’API et d’outils de développement, permettant aux développeurs de se connecter à la base de 135 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Canva.

Afin de favoriser la création d’expériences innovantes pour la communauté Canva, l’entreprise a également annoncé la création d’un fonds d’innovation pour les développeurs Canva, doté de 50 millions de dollars.

Cette initiative d’investissement vise à aider les développeurs d’applications à créer, développer et commercialiser leurs applications sur le Canva App Marketplace. Le fonds offrira des subventions financières et des conseils d’experts pour aider les développeurs, en particulier ceux issus de groupes sous-représentés sur le marché mondial, à transformer leurs concepts d’applications en produits tangibles.

Selon la société, un élément crucial de cette offre est le SDK Canva Apps, qui donne accès à des ressources telles que des bibliothèques JavaScript, de la documentation, des exemples d’applications, des guides d’interface utilisateur et, notamment, les nouvelles API Canva Apps.

Ces API — Asset, Design, Data, Fetch et User — permettent la création d’une large gamme d’applications, depuis les outils alimentés par l’IA et les intégrations de workflows jusqu’aux améliorations de la conception. Canva Apps permettra aux clients de récupérer et d’ajouter du contenu, de modifier leurs conceptions, d’authentifier les utilisateurs, d’exporter et de publier leur travail et de fournir des données.

Canva a déclaré que les API fonctionnent harmonieusement pour offrir aux utilisateurs de Canva de nouvelles possibilités d’exceller dans leur travail.

En plus de ces annonces, la société a dévoilé une collection variée de plus de 20 applications à Canva Extend, certaines déjà disponibles et d’autres prévues pour une sortie imminente. Ces applications renforcent les capacités de Canva, permettant aux utilisateurs de publier des magazines depuis la plateforme d’édition Issuu, de générer du son à l’aide de la technologie d’IA de Soundraw et de créer des avatars générés par l’IA avec D-ID.

Élargir les possibilités pour les développeurs d’applications

Canva affirme que la capacité de création gratuite d’applications de la nouvelle plateforme pour développeurs représente une opportunité substantielle pour les développeurs d’apporter leurs idées et leurs services directement à un large éventail de publics, y compris les grandes équipes d’entreprises, les étudiants, les enseignants, les organisations à but non lucratif et les créateurs individuels.

Les développeurs peuvent monétiser leurs créations par le biais d’une facturation hors plateforme, tandis que Canva prévoit d’explorer d’autres stratégies de monétisation par le biais du Fonds d’innovation pour les développeurs Canva.

Les API Connect seront lancées dans le courant de l’année, avec une liste d’attente ouverte dès aujourd’hui. Ces intégrations, selon la société, faciliteront des fonctionnalités telles que la gestion rationalisée des fichiers et des conceptions, le téléchargement programmé de ressources dans des dossiers pour accélérer la collaboration au sein de l’équipe, et l’accès transparent aux conceptions achevées à partir de n’importe quelle plateforme.