Le Robovac X9 Pro d’Eufy permet de passer la serpillière et l’aspirateur de manière automatisée

Les lancements d’aspirateurs robots n’ont pas manqué ces derniers temps, et il semble que Eufy n’ait pas l’intention de s’en priver. Après Ecovacs et Roborock, Eufy lancera le Robovac X9 Pro le 29 juin outre-Atlantique – la disponibilité du X9 Pro sera confirmée ultérieurement pour l’Europe. Mais contrairement à ses concurrents, le X9 Pro offrira des compétences en matière de nettoyage et d’aspiration pour moins de 1 000 dollars.

Le X9 Pro sera disponible pour seulement 899 dollars, mais il offre de nombreuses caractéristiques que l’on retrouve sur des produits vendus deux fois plus cher.

Il dispose notamment d’une capacité d’aspiration de 5 500 Pa, de la possibilité de relever sa serpillière de 12 mm lorsqu’il se déplace sur une moquette et d’une station de base capable de nettoyer et de sécher le robot après chaque cycle. Il s’agit d’une liste impressionnante de caractéristiques, surtout si l’on tient compte du prix.

La plupart de ces caractéristiques sont dues au nouveau système Hands-Free MopMaster, qui permet au robot de détecter automatiquement le type de surface sur laquelle il se déplace et d’adapter ses méthodes de nettoyage en fonction des besoins. Selon Eufy, le X9 Pro est suffisamment puissant pour nettoyer les traces de crayon, les taches de nourriture et tout ce qui se trouve entre les deux. Il utilisera également la fonction AI.See d’Eufy pour naviguer dans votre maison et éviter tout obstacle sur son chemin.

Le Robovac X9 Pro n’était pas la seule nouveauté concernant la maison connectée révélée par Eufy lors de son événement RE Charge, puisque la société a également annoncé que la HomeBase 3 est désormais entièrement compatible avec la Video Doorbell Dual et la Video Smart Lock. La HomeBase 3 sert de hub pour une variété de produits Eufy, et il est formidable de voir ses fonctionnalités étendues à deux des produits les plus populaires du catalogue Eufy.

La prise en charge de HomeBase 3 devrait se poursuivre tout au long de l’année 2023, avec d’autres projecteurs, caméras d’intérieur et caméras d’extérieur qui deviendront compatibles dans les mois à venir.