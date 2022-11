Anker lance une alternative au AirTag à moindre coût : le Eufy Security SmartTrack Link

Le seul inconvénient semble être que le tracker d’Anker ne semble pas prendre en charge la fonction « Precision Finding » du AirTag . Celle-ci permet d’utiliser Bluetooth, la puce U1 Ultra Wideband de certains appareils Apple et d’autres matériels pour pointer directement vers le tag. Vous pouvez néanmoins faire en sorte que la balise d’Anker émette un son (par le biais de Localiser ou de Eufy Security), et le suivi de l’emplacement général fonctionnera toujours.

La version de Anker est dotée d’un trou permettant de l’attacher à un porte-clés, tandis que le AirTag d’Apple nécessite un accessoire distinct pour la même fonction, ce qui coûte encore plus cher. Même si vous pouvez utiliser le SmartTrack Link comme un simple remplacement du AirTag avec l’application Localiser d’Apple, il peut également être couplé à l’application Security d’Eufy , qui fonctionne également avec les smartphones et tablettes Android. Le AirTag d’Apple est uniquement compatible avec les produits Apple.