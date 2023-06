La série d’iPhone 15 pourrait être dotée d’un capteur photo principal de 48 mégapixels

Le premier événement majeur de l’année de la société de Cupertino est derrière nous, mais de nombreux fans d’Apple attendent déjà avec impatience le mois de septembre et l’arrivée de la gamme d’iPhone 15.

Cette dernière devrait apporter un certain nombre d’améliorations significatives aux modèles d’iPhone standard, qui pourraient les mettre au niveau de leurs homologues Pro plus haut de gamme, notamment en ce qui concerne la caméra.

Selon un nouveau rapport, initialement présenté par ITHome et repris par Apple Insider, Sony (un important fournisseur d’appareils photo d’Apple) est confronté à une « capacité de production insuffisante » pour la caméra de l’iPhone 15.

L’une des principales raisons citées dans la fuite est la demande accrue de films filtrants de couleur associée à la transition de l’iPhone 15 de base et de l’iPhone 15 Plus vers des modules de caméra plus haut de gamme. En fait, ITHome affirme que les iPhone de nouvelle génération seront tous dotés d’un capteur principal de 48 mégapixels.

Le design de la découpe de la Dynamic Island et le bloc de caméra plus avancé de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ont été parmi les principaux arguments de vente qui ont incité les utilisateurs d’Apple à faire des folies en 2022. Cette année, ces deux avantages seront pour la première fois accessible aux utilisateurs non professionnels.

Des différentes entre les modèles Pro et standard

La question se pose donc naturellement de savoir comment Apple parviendra à maintenir un niveau de différenciation suffisant entre les iPhone classiques et les iPhone Pro. Selon toute vraisemblance, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront plus performants, grâce à la puce A17 qui leur sera exclusive.

Sur le plan visuel, les iPhone haut de gamme d’Apple pourraient également être dotés d’un nouveau design aux bords arrondis. Selon les rumeurs, ce design s’inspirerait des nouveaux MacBook d’Apple. En outre, les iPhone Pro et Pro Max de cette année pourraient abandonner le châssis en acier inoxydable au profit d’un cadre en titane plus résistant.

Enfin, il convient de noter que l’ensemble de la gamme iPhone 15 adoptera l’USB-C, mettant ainsi un terme au port Lighting propriétaire d’Apple.