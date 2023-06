Le vivo X90s avec le Dimensity 9200+ sera annoncé le 26 juin

vivo a confirmé le lancement du X90s, le prochain smartphone haut de gamme de la série X, en Chine le 26 juin. Cette annonce fait suite à la présentation de la série X90 en novembre dernier en Chine et sur les marchés internationaux en début d’année.

La société a également partagé des images prises avec le X90s par un photographe de renommée mondiale, Alex Webb. Selon la société, le photographe a capturé des moments dans les rues de New York, avec des expressions de couleurs riches, délicates ou personnalisées, rendant chaque cliché de la vie plein d’émotion et de passion.

vivo a récemment confirmé que le vivo X90s sera le smartphone mobile officiel des Jeux asiatiques de Hangzhou qui débuteront en septembre.

vivo n’a pas donné d’autres détails, mais Digital Chat Station affirme que le smartphone sera équipé du dernier SoC MediaTek Dimensity 9200+, qui équipe également le iQOO Neo8 Pro présenté le mois dernier.

La source a ajouté que la configuration supérieure du vivo X90S est toujours 12 Go de RAM + 512 Go de stockage, et il utilisera LPDDR5X RAM et UFS 4.0. D’après l’image en direct de la rumeur, le smartphone sera doté de trois caméras arrière avec une optique ZEISS et devrait présenter des caractéristiques analogues à celles du X90.

Nous devrions avoir plus de détails sur le smartphone dans les jours à venir, avant que le X90s ne soit officialisé la semaine prochaine.