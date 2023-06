Huawei dévoilera HarmonyOS 4.0 le 4 août, parfait pour la gamme Mate 60 ?

En mai 2019, les États-Unis ont placé Huawei sur la liste des entités, empêchant le fabricant d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris Google. Alors que de nombreuses applications Google n’étaient pas autorisées à être utilisées en Chine, le fait d’être placé sur la liste des entités signifiait que Huawei ne pouvait plus utiliser la version Google Mobile Services (GMS) d’Android. Dans un premier temps, Huawei a utilisé une version libre d’Android sans Google (qui a fait un flop) jusqu’à ce qu’elle mette au point HarmonyOS.

Même un an avant d’être inscrit sur la liste des entités, Huawei craignait de ne plus pouvoir installer la version GMS d’Android sur ses nouveaux smartphones et a commencé à développer un système d’exploitation interne. Et lorsque Harmony a été présenté pour la première fois en août 2019, le responsable de la division consommateur chez Huawei, Richard Yu, a déclaré qu’il pourrait être utilisé sur les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs, les tablettes, les automobiles et plus encore.

Près de quatre ans plus tard, HarmonyOS 3.1 est installé sur la première des deux gammes phares de Huawei de cette année, la série P60. Et selon Huawei Central, HarmonyOS 4.0 arrive.

En plus d’offrir de nouvelles capacités d’IA, la nouvelle itération du logiciel est censée améliorer l’expérience inter-appareils entre les smartphones, les tablettes, les smartwatches, les téléviseurs connectés, et plus encore. Les voitures connectées bénéficieront d’une amélioration majeure des fonctionnalités avec HarmonyOS 4.0.

Selon le nouveau rapport, HarmonyOS 4.0 devrait être publié à partir du 4 août lors de la conférence des développeurs de Huawei de cette année. Cela signifie que la prochaine gamme de produits phares de Huawei, la série Mate 60, devrait avoir Harmony 4.0 préinstallé ; les modèles Mate 60 pourraient être commercialisés au cours du troisième ou du quatrième trimestre de cette année.

Lancée en 2011 en Chine, l’AppGallery de Huawei est désormais présente sur tous les nouveaux smartphones de l’entreprise, ainsi que sur les services mobiles Huawei du fabricant.