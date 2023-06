Apple pourrait être contraint de changer le nom du casque Vision Pro

Le casque Vision Pro d’Apple vient à peine d’être dévoilé, mais il pourrait déjà être en difficulté. Non seulement Apple aurait du mal à produire autant d’unités qu’elle le souhaite, mais la société pourrait même être obligée de changer le nom de l’appareil dans une apparente erreur de dénomination.

En effet, un rapport du site chinois MyDrivers affirme qu’Apple pourrait ne pas être en mesure d’utiliser le nom Vision Pro en Chine, car l’entreprise technologique rivale Huawei a déjà déposé la marque dans le pays en 2019.

Le site Web précise que la marque a été enregistrée auprès de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle et s’applique du 28 novembre 2021 au 27 novembre 2031. Elle couvre une large gamme d’appareils, y compris des produits de réalité virtuelle positionnés sur la tête.

Il est difficile de croire qu’Apple choisirait pour son nouveau produit phare un nom déjà enregistré par un rival. Mais si Apple est contraint de changer le nom de son produit en Chine, ce ne sera qu’un nouveau casse-tête pour un produit qui semble déjà faire face à bien assez de difficultés.

Les droits d’appellation ne sont pas le seul souci signalé pour le Vision Pro. Selon le média sud-coréen The Elec, Apple ne devrait pouvoir livrer qu’environ 400 000 casques Vision Pro par an, car Sony — l’entreprise qui fabrique les panneaux d’affichage de l’appareil — ne peut tout simplement pas en produire davantage.

The Elec estime que Samsung peut livrer un maximum de 100 000 à 200 000 panneaux par trimestre, soit 400 000 à 800 000 par an. Si l’on part du principe que chaque Vision Pro possède deux panneaux, cela signifie qu’Apple pourra livrer un maximum de 400 000 unités par an. Lorsque Apple a demandé à Sony d’augmenter sa capacité de production, Sony a refusé, affirme The Elec.

Assez problématique !

Ce qui est inquiétant, c’est que ce chiffre est encore plus bas que les estimations déjà conservatrices qui circulaient avant que le casque ne soit révélé lors de la récente Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple.

En mars 2023, par exemple, le Financial Times affirmait qu’Apple ne prévoyait de vendre qu’environ un million de casques par an, un chiffre déjà faible comparé aux quelque 225 millions d’iPhone vendus en 2022. Pourtant, même ce chiffre a été remis en question, l’expert de l’industrie de l’affichage Ross Young affirmant qu’il était « beaucoup trop élevé » parce que le fournisseur de Micro-OLED d’Apple « ne peut pas en produire autant en un an ».

S’il est vrai qu’Apple ne livrera que quelques centaines de milliers de casques Vision Pro par an, c’est une mauvaise nouvelle pour les clients intéressés — qui pourraient avoir à supporter des retards de livraison et des pénuries — et pour Apple elle-même. Après tout, des chiffres de vente aussi bas ne sont jamais de bon augure pour un tout nouveau produit censé révolutionner le secteur. Quoi qu’il en soit, il est clair que la Vision Pro est confrontée à une bataille difficile.