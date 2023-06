Les écouteurs Soundcore Liberty 4 NC de Anker bloquent jusqu’à 98 % des bruits extérieurs

On ne sait pas encore si les Liberty 4 NC supporteront la recharge sans fil ou le Bluetooth multipoint, ni s’il sera doté de capteurs de port intégrés pour la mise en pause automatique de la musique — toutes choses que l’on retrouve avec les Liberty 4. Nous ne savons pas non plus si la version NC disposera de l’audio spatial avec suivi de la tête ou d’une fonction de suivi de la fréquence cardiaque — là encore, les deux sont disponibles sur les Liberty 4.

Le Liberty 4 NC sera disponible en cinq coloris au lancement : blanc, bleu clair, bleu marine, rose et noir. Anker a promis qu’il serait livré dans une boîte exempte de plastique à 98 % et composée de matériaux recyclables à 100 %.

Anker n’a pas encore fourni les spécifications complètes des Liberty 4 NC — techniquement, le produit ne sera pas commercialisé avant la fin du mois de juin — mais nous pouvons voir sur les photos fournies que Soundcore a abandonnées le fantaisiste design du couvercle coulissant pour l’étui de charge, optant pour une charnière traditionnelle plus simple (et vraisemblablement moins chère).

Nous ne savons pas non plus comment l’utilisation du codec Bluetooth LDAC haute résolution de Sony affectera ces chiffres (il les réduira certainement), mais la fonction est incluse si vous avez un smartphone Android.

La division Soundcore d’Anker propose un nouvel ensemble d’écouteurs sans fil. Et si le nom peut sembler familier — ils s’appellent les Liberty 4 NC — leur prix est une bonne surprise : seulement 89,99 euros. Ce prix vous permet d’acquérir un ensemble d’écouteurs sans fil à haute résolution qui, selon Anker, offrent une annulation active du bruit (ANC) et une autonomie de batterie vraiment impressionnante.