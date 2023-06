WhatsApp ajoute une nouvelle façon de communiquer avec vos amis

De nos jours, nous disposons de plus de moyens que jamais pour communiquer les uns avec les autres : il suffit d’appeler ou d’envoyer un SMS à quelqu’un, de lui envoyer un message vocal ou de rédiger un e-mail s’il s’agit d’une conversation plus formelle.

Mais savez-vous ce qui n’est pas si bizarre ? L’envoi de clips vidéo courts, spontanés et bruts. Snapchat a été le premier à rendre ce moyen de communication populaire, à l’époque où Snapchat n’était pas encore dévalisé et avalé par les applications de Meta.

Alors que nous parlons des applications de Meta qui volent des fonctions importantes de Snapchat, WhatsApp cherche apparemment à mettre en place sa propre messagerie vidéo, comme l’a repéré WABetaInfo dans une mise à jour de la version bêta. La nouvelle fonctionnalité a été découverte dans les versions Android et iOS de l’application, et elle est déjà accessible à certains bêta-testeurs.

Bien sûr, les utilisateurs de WhatsApp avaient déjà la possibilité d’envoyer des vidéos enregistrées dans le chat, soit en en sélectionnant une dans leur galerie, soit en en enregistrant une sur place et en cliquant sur le bouton d’envoi. La fonction de messagerie vidéo, quant à elle, fonctionnera davantage comme les messages vocaux.

En d’autres termes, vous tapez sur le bouton et le maintenez enfoncé pendant que vous enregistrez, et la vidéo est automatiquement envoyée dès que vous retirez votre doigt. On peut supposer qu’il sera également possible de glisser vers le haut pour verrouiller l’enregistrement, afin de ne pas avoir à appuyer en permanence sur le bouton. Il devrait également être possible de glisser vers la gauche pour supprimer l’enregistrement.

Des messages chiffrés

Le nouveau bouton de messagerie vidéo se trouve à la place du bouton de messagerie vocale, et les utilisateurs doivent appuyer une fois pour passer d’un mode à l’autre.

Sur le plan de la sécurité, ces messages vidéo seront chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que les seules personnes y ayant accès seront l’expéditeur et le destinataire. En outre, le destinataire du message vidéo ne pourra pas le transférer à d’autres personnes. Le message vidéo restera toutefois dans la discussion après son envoi, à moins qu’il ne soit supprimé manuellement.

La fonctionnalité est encore en version bêta, mais on peut supposer que quelque chose d’aussi fondamental que celle-ci finira par arriver dans la version stable de l’application dans un avenir proche.