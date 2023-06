Les États-Unis autoriseraient Qualcomm à livrer des puces 5G à Huawei !

Huawei pourrait-il retrouver la possibilité d’utiliser des puces 5G sur ses smartphones ? En 2020, un an jour pour jour après avoir placé l’entreprise sur la liste des entités l’empêchant d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, les États-Unis ont élargi leurs règles en matière d’exportation. Les fonderies de puces utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces n’ont pas été autorisées à envoyer du silicium de pointe à Huawei. Pour ses derniers modèles phares, Huawei a utilisé des puces Snapdragon de Qualcomm modifiées de manière à ce qu’elles ne fonctionnent pas avec les signaux 5 G.

Par exemple, la gamme Mate 50 de l’année dernière et la série P60 de cette année étaient alimentées par le Snapdragon 8+ Gen 1, mais pour recevoir les signaux 5G, les utilisateurs devaient acheter un boîtier spécifique qui prenait en charge ces signaux.

Mais tout cela pourrait changer selon Huawei Central. Des sources industrielles affirment que les États-Unis ont assoupli leurs règles d’exportation pour permettre à Qualcomm d’expédier des puces 5G à Huawei.

Mais tant qu’il n’y a pas d’annonce officielle de la part des États-Unis ou de Huawei, il ne s’agit que de spéculations. En janvier dernier, Alex Rogers, président de Qualcomm, chargé des licences technologiques et des affaires internationales, a déclaré que les États-Unis n’avaient pas empêché Qualcomm de vendre des puces à Huawei.

Rogers a déclaré : « Je ne pense donc pas qu’il soit juste de parler des dernières restrictions imposées à Huawei. Ce que nous avons vu dans nos rapports de presse, c’est que l’effet que le département du commerce envisage de ne pas délivrer de nouvelles licences l’emporte ».

Pour le Mate 60 ?

Huawei a sorti l’année dernière un smartphone étonnant, le Mate 50 Pro, et le fait qu’il soit limité à la connectivité 4G (à moins d’acheter l’étui 5G) n’a pas semblé entraver les ventes en Chine, où de longues files d’attente et des ventes à guichets fermés ont accueilli l’appareil. Revenant à son ancien calendrier de sortie de deux modèles phares par an (la série P axée sur la photographie est lancée au premier trimestre, suivie de la série Mate technologiquement avancée au quatrième trimestre), la gamme Mate 60 devrait être lancée plus tard en 2023.

Si les États-Unis autorisent Huawei à utiliser des puces 5G pour la série Mate 60, les rivaux nationaux du fabricant risquent de transpirer un peu. Après tout, la Chine est toujours le plus grand marché de smartphones au monde, et après avoir montré qu’elle peut toujours fabriquer de solides flagships malgré les restrictions américaines, l’assouplissement de l’une de ces restrictions ne fera que rendre Huawei plus dangereux sur son marché intérieur.