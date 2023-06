D’autres améliorations sont à venir pour les applications Android sur Windows 11

by

Windows 11 a introduit le Windows Subsystem for Android (WSA), qui permet à certaines applications et à certains jeux conçus pour Android de fonctionner sur les PC sans installer d’outils tiers ou de machines virtuelles. L’idée est qu’une fois installées, les applications Android fonctionnent comme les applications Windows.

Dans la pratique, les choses se sont avérées un peu plus compliquées que cela, en partie parce que ces applications Android ne peuvent pas accéder à votre système de fichiers Windows. Il est donc difficile de télécharger des photos ou des vidéos de votre PC vers un réseau social Android, ou de télécharger du contenu d’une application vers votre PC. Mais une nouvelle mise à jour diffusée aux membres Windows Insider apporte la prise en charge du partage de fichiers entre le WSA et Windows proprement dit.

Aujourd’hui, Microsoft teste une mise à jour importante de son WSA.

Microsoft vient de commencer à déployer une nouvelle version du Windows Subsystem for Android sur tous les PC fonctionnant avec les builds Insider de Windows 11. Vous pouvez désormais partager vos dossiers Windows, tels que Documents et Images, avec des applications Android. Avant cette mise à jour, il était difficile de déplacer des fichiers entre le système de fichiers de votre PC et l’environnement Android. Les fichiers de votre PC apparaissaient comme un dossier « Windows » dans les applications Android.

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Votre vie privée et votre sécurité sont importantes pour nous, c’est pourquoi les applications Android ne peuvent afficher ou modifier vos fichiers qu’avec votre autorisation. Les applications doivent afficher une boîte de dialogue système pour demander votre autorisation, et celle-ci peut être révoquée à tout moment à partir des paramètres de l’application. Le Subsystem protège également contre les applications malveillantes qui abuseraient de votre permission en analysant toutes les applications Android avec votre logiciel antivirus lors de l’installation et en bloquant les menaces, que vous ayez installé l’application à partir de l’Amazon Appstore ou à l’aide d’outils de développement ».

Pas encore la solution parfaite

Ce système n’est pas parfait, car il ne fonctionne pas bien avec les fichiers stockés dans le cloud et d’autres scénarios spécifiques, mais il semble que ce soit la meilleure solution pour permettre aux applications et aux jeux Android non modifiés d’utiliser les fichiers de votre PC. Cela a également été un problème pour les applications Android sur les Chromebook, que Google a résolu en ajoutant une section « Play files » dans le gestionnaire de fichiers.

L’affichage des fichiers dans le WSA peut également prendre quelques instants, car ils doivent être indexés avant que vous puissiez y accéder.

La mise à jour permet également de glisser-déposer des fichiers dans les applications Android, ce qui fonctionne même lorsque le partage des dossiers est désactivé. Microsoft a également corrigé quelques bugs liés au Wi-Fi et à l’accès à la caméra, et a inclus les derniers correctifs de sécurité Android. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera disponible pour tout le monde.