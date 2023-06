ChatGPT pourrait être intégré dans le Infinix Note 30, une première pour un smartphone

Le ChatGPT d’OpenAI est devenu assez populaire parmi les techniciens, et si par hasard vous n’en avez pas entendu parler, voici comment ChatGPT se décrit : « Je suis ChatGPT, un modèle de langage d’IA conçu pour fournir des informations et engager des conversations sur un large éventail de sujets ». En d’autres termes, il s’agit d’un chatbot auquel vous pouvez parler, et les conversations sont étonnamment humaines.

Le sujet de l’IA a fait les gros titres, pour le dire brièvement. Il a fait l’objet de débats dans les talk-shows et a généré des millions de messages sur les plateformes de réseaux sociaux. Aujourd’hui, avec l’intégration possible du ChatGPT dans un smartphone, elle pourrait être en passe de devenir un outil encore plus puissant.

Le fabricant chinois de smartphones Infinix prévoit de lancer un nouveau téléphone en Inde ce mois-ci. Il s’agit du Infinix Note 30, et son fabricant a déjà partagé des teasers avec quelques caractéristiques et spécifications présumées. Plus intéressant encore, des informations partagées par Ice Universe sur Twitter suggèrent que le nouveau smartphone Infinix Note 30 utilisera ChatGPT avec son assistant vocal Folax.

Si cela est vrai et que Infinix intègre effectivement ChatGPT dans sa série Note 30, il s’agirait du tout premier smartphone à utiliser la plateforme OpenAI. Selon Ice Universe, ChatGPT ne sera pas une application autonome, mais plutôt intégrée au système d’exploitation du téléphone. Dans le tweet, vous trouverez un exemple du fonctionnement de l’assistant vocal.

Big news!

Infinix would be the first to integrate ChatGPT into their phones, the NOTE 30 series! While the OpenAI’s ChatGPT app has launched, embedding ChatGPT into a phone is groundbreaking. They combined ChatGPT with the voice assistant Folax, giving Siri a run for its money. pic.twitter.com/xr0Juh5kgN — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 2, 2023

Bien qu’il puisse sembler un peu générique et peu impressionnant pour l’instant, on doit réserver notre jugement jusqu’à ce que nous voyions comment il fonctionne après le lancement.

Cela pourrait changer la donne

Le lancement du Infinix Note 30 devrait avoir lieu ce mercredi 14 juin. La société a déjà révélé certaines des caractéristiques du smartphone, notamment le son JBL, un capteur photo amélioré de 108 mégapixels, un écran full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh à charge rapide.

Je n’ai aucune idée de la manière dont l’intégration de ChatGPT dans l’assistant vocal d’un smartphone fonctionnerait, mais si tout se passe bien — et si d’autres suivent l’exemple — un smartphone avec ChatGPT intégré pourrait changer la donne. Actuellement, de nombreux fabricants de smartphones s’efforcent d’améliorer leurs services en utilisant l’IA. L’un des premiers noms qui viennent à l’esprit est celui de Google avec son Google Bard.

Si Infinix lance le Note 30 avec ChatGPT — et si l’intégration fonctionne bien — cela signifierait qu’ils ont battu les grands acteurs technologiques à leur propre jeu, du moins pour l’instant. Bien sûr, il reste à voir si ChatGPT est bien intégré et s’il apporte une valeur ajoutée aux téléphones Infinix.