Sideloading iOS 17 : Apple veut s’incliner mais ne veut pas en parler

Actuellement, il n’y a que des suppositions sur la manière et le moment où Apple mettra en œuvre les prescriptions DMA. On ne sait pas encore si l’ouverture sera effective dès cette année avec iOS 17.

Pour rappel, si la firme de Cupertino ne se conforme pas à la législation européenne exigeant la coexistence de l’App Store et de ses alternatives tierces, les produits Apple pourraient être interdits de vente sur le marché unique européen, le deuxième marché le plus important du géant de la technologie.