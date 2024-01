Indiana Jones et le Cercle Ancien : aperçu du nouveau jeu de Bethesda et MachineGames

Quelques années après son annonce, nous avons enfin un aperçu du jeu Indiana Jones du studio Bethesda et du développeur de Wolfenstein, MachineGames.

Xbox a montré un gameplay du prochain Indiana Jones et le Cercle Ancien lors de son Developer Direct hier. Le jeu sortira cette année sur Xbox Series X/S et PC et sera disponible dans le Game Pass dès son lancement.

Le développeur MachineGames s’est fait connaître ces dernières années avec la série Wolfenstein. Contrairement aux jeux Uncharted ou Tomb Raider, Indiana Jones et le Cercle Ancien se jouera à la première personne pour mieux mettre le joueur dans la peau d’Indiana et mettre en valeur les points forts du studio. Le jeu passera occasionnellement à une perspective à la troisième personne pour les déplacements et les cutscenes.

Le gameplay montre un Indiana Jones analogue à celui de la trilogie originale, avec beaucoup de scènes de tir, de bagarre, de combat au fouet, de plateforme et de résolution d’énigmes dans le cadre d’une aventure autour du globe dans de nombreux environnements.

L’histoire se déroule en 1937, et des forces sinistres parcourent le globe pour trouver le secret d’un pouvoir ancestral lié au Cercle Ancien. Une seule personne peut les arrêter : Indiana Jones. Vous devenez l’archéologue légendaire dans ce jeu d’action-aventure cinématique.

L’histoire se déroule entre les événements de Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade, célèbre dans les jeux en tant que voix de Joel dans The Last of Us, endosse le rôle d’Indiana Jones (le modèle du jeu étant toujours basé sur le portrait d’Harrison Ford), et avec Todd Howard, le patron de Bethesda, en tant que producteur exécutif.

Dans un contexte qui change

Cette révélation intervient alors que Lucasfilm s’est associé à un certain nombre de studios de renom pour transposer ses propriétés dans le domaine des jeux vidéo, en particulier Star Wars. Respawn, le studio de Titanfall, a déjà réalisé deux jeux sur les Jedi, et d’autres sont en préparation ; Ubisoft travaille sur un jeu en monde ouvert appelé Outlaws, dont le lancement est prévu cette année ; et Quantic Dream travaille sur Eclipse, un jeu dérivé centré sur l’histoire. (Entre-temps, un remake du jeu de rôle classique Knights of the Old Republic semble être en difficulté).

Si vous avez raté l’émission en direct, voici l’intégralité de l’émission :