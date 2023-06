Test du Dyson Gen5detect : le dernier-né de Dyson est plus performant que jamais

Le Dyson Gen5detect inaugure une nouvelle ère pour les aspirateurs sans fil de la marque. Non seulement il s’éloigne du système de dénomination plus familier de la série V, mais il améliore ce qu’offre le V15 Detect.

Bien qu’il ressemble encore à tous les autres aspirateurs-balais de la série V de Dyson, l’ancien mécanisme de déclenchement de l’aspirateur a été remplacé par un traditionnel bouton marche/arrêt, comme sur le V12 Detect Slim. C’est un soulagement bienvenu, car le nouvel aspirateur sans fil phare est plus lourd que tous les modèles précédents.

Ce poids supplémentaire est dû à deux autres améliorations : un suceur plat intégré et une batterie plus grande. Le premier est désormais intégré dans le tube du Gen5detect et est accessible en appuyant sur un bouton, puis en tirant le tube vers le bas. La batterie est plus fine et plus longue que celle des modèles V11 et V15, mais c’est elle qui alourdit considérablement le poids de l’appareil — vous disposez désormais d’une autonomie de 70 minutes.

Dyson a également amélioré la luminosité de la lumière laser de la tête de l’aspirateur Fluffy, ce qui est très appréciable, car le faisceau est désormais plus facile à voir en plein jour. Une autre modification concerne la manière dont l’analyse des données relatives à la poussière est affichée sur l’écran LCD. Au lieu du graphique à barres verticales des modèles V15 et V12, l’affichage est désormais horizontal, les chiffres remplaçant les lignes une fois l’aspirateur éteint.

Ce qui compte, c’est le nouveau moteur qui, selon Dyson, est un modèle « Gen » plutôt que l’ancien « V », d’où le changement de nomenclature de l’appareil lui-même. Ce nouveau moteur Hyperdymium délivre jusqu’à 262 watts d’aspiration, contre 230 watts d’aspiration pour le V15. Il est intéressant de noter que le Gen5detect est plus silencieux en mode Auto que le V15 Detect.

Dans la boîte, on retrouve :

Dyson Gen5detect Absolute (Gris/Violet)

Brosse Optic Fluffy

Brosse Digital Motorbar

Long suceur 2 en 1

Mini brosse motorisée auto-démêlante

Accessoire combiné

Chargeur

Station murale de chargement

Manuel d’utilisation

Dyson Gen5detect: design

Pour l’essentiel, le Dyson Gen5detect ressemble à n’importe quel autre aspirateur Dyson, avec une forme analogue. Cependant, il existe quelques différences notables entre les anciens et les nouveaux modèles, à commencer par la traditionnelle gâchette pour mettre l’appareil en marche, remplacée par un bouton d’alimentation situé en haut de l’écran LCD, comme sur le V12 Detect Slim. Il présente la même conception sans fil, facile à utiliser et fonctionnelle. Il mesure 128 cm de long et pèse 3,5 kg.

Quelques autres différences mineures dans le design — perceptibles lorsqu’on les regarde côte à côte avec d’autres modèles de la série V — sont un trait rouge sur le côté de la poignée, ajouté pour donner de l’allure à l’appareil, et le bloc-batterie, qui est désormais plus fin et plus long. En y regardant de plus près, vous constaterez que le boîtier du filtre HEPA situé sur le dessus du Gen5detect est un cylindre plus grand (les précédents modèles étaient plus petits et légèrement inclinés vers l’extérieur), tandis que le design en forme de pétale du moteur est plus court.

En ce qui concerne le filtre, il est lavable, ce qui permet d’éviter les coûts permanents liés à son remplacement, et cette information est désormais imprimée sur le boîtier du filtre. Le rouleau souple à l’intérieur de la tête de sol Fluffy Optic est également lavable. Il est désormais doté d’un laser plus lumineux et plus facile à voir à la lumière du jour que le Laser Fluffy des modèles V15 et V12.

Laissez votre regard dériver sous le bac à poussière (qui est le même que sur le V15 Detect) et vous verrez un nouveau bouton sur le tube de l’appareil. Appuyez sur ce bouton et tirez le tube vers le bas pour révéler le nouvel outil de crépissage/dépoussiérage intégré. Cet outil est très pratique, car il permet de transformer la manette en appareil portatif en quelque ças secondes, sans qu’il soit nécessaire de changer d’accessoire.

Comme il est logé dans le tube, ce nouveau suceur plat est plus fin, mais l’outil combiné d’origine est également livré dans la boîte si vous le préférez.

Un aspirateur plus lourd

Bien que l’ajout d’un peu de plastique sur l’appareil en raison des outils de nettoyage intégrés ajoute un peu de poids global, le bloc-batterie plus grand – qui est remplaçable comme auparavant — fait du Gen5detect un appareil extrêmement lourd. Nous avons eu une plainte similaire avec le V15 Detect et, bien que la différence de poids entre les deux ne soit que de 400 g (3,1 kg contre 3,5 kg pour le nouveau manche), vous le sentirez dans vos bras lorsque vous utiliserez l’appareil.

Les têtes d’aspiration motorisées glissent en douceur sur les sols durs et les moquettes, de sorte qu’en tant que baladeur, il est tout à fait correct, mais le Gen5detect est peu maniable en tant qu’aspirateur à main — l’une des raisons pour lesquelles les aspirateurs sans fil de Dyson sont si populaires depuis tant d’années. Pour cette raison, le Gen5detect perd quelques points.

L’une des principales caractéristiques de la gamme d’aspirateurs-balais Dyson est l’interchangeabilité des têtes. Le Gen5Detect est livré avec quatre têtes dans la boîte. Il est important de savoir que si vous passez au Gen5Detect, certains anciens accessoires fonctionneront avec le nouvel aspirateur, d’autres non.

Dyson Gen5detect: performance

Comme ses prédécesseurs, le Dyson Gen5detect possède d’impressionnantes capacités d’aspiration. Le nouveau moteur embarqué offre désormais jusqu’à 262 watts d’aspiration, même si vous aurez du mal à voir la différence entre le V15 Detect et son successeur en mode Auto. En revanche, il y a une amélioration significative en mode Boost. Le Gen5detect est un excellent aspirateur, qu’il s’agisse de nettoyer une moquette pleine de poils ou un sol dur en un clin d’œil.

En ce qui concerne les tapis à poils entremêlés, la tête de nettoyage Motorbar est dotée de 56 ailettes démêlantes qui éliminent efficacement tout enchevêtrement, ce qui permet à l’accessoire de rester propre et facile à entretenir. Bien entendu, l’outil est inclus dans la boîte, mais son encombrement est trop faible pour qu’il vaille la peine de l’utiliser sur les sols.

Comme précédemment, la puissance d’aspiration est dynamique lors de l’utilisation de l’outil Digital Motorbar. Si le Gen5detect détecte plus de saletés ou s’aperçoit qu’il est passé d’un sol dur à une moquette, il augmentera automatiquement l’aspiration, réduisant ainsi le temps passé à passer l’aspirateur.

Il convient de noter qu’aucune des deux têtes de nettoyage principales (Motorbar ou Fluffy) n’est efficace sur les bords et qu’elles ont toutes deux du mal à ramasser les débris les plus gros. Par exemple, la poussière le long des plinthes a été difficile à aspirer lors de mes tests. Pour un tas de riz dispersé au sol, la seule façon d’être sûr de les ramasser est de soulever l’aspirateur et de placer la tête de nettoyage directement sur les grains.

Je dois parler de l’expertise en matière de détection des saletés de l’outil Fluffy mis à jour. Dyson affirme avoir « repensé » le laser pour qu’il soit deux fois plus lumineux et que le faisceau soit plus large afin d’éclairer plus de surface au sol. Je pensais que le Laser Fluffy était un gadget lorsqu’il est arrivé avec le V15 Detect, car je ne l’avais pas beaucoup utilisé — le Motorbar était plus que suffisant sur les sols durs et les moquettes. Aujourd’hui, je pense que la lumière plus vive de l’outil Fluffy vaut la peine d’être utilisée, car, même dans les pièces bien éclairées, vous pouvez voir le faisceau et les particules de poussière sur le sol plus clairement.

Un aspirateur relativement silencieux

Dyson affirme que le Gen5detect peut capturer des particules aussi petites que 0,1 micron (contre 0,3 micron pour le V15 Detect), ce qui constitue une véritable barrière contre les virus. Ne vous réjouissez pas trop vite à l’idée qu’il pourrait vous aider à lutter contre les maladies — ce n’est pas un désinfectant — mais il vous aidera à nettoyer les allergènes microscopiques qui traînent sur votre sol.

L’une des améliorations que j’ai vraiment appréciées est le fait que le Gen5detect est relativement silencieux. En fonction du mode d’aspiration, le nouveau modèle atteint 60 dB en mode Eco, 64,5 dB en mode Auto et 78,6 dB en mode Boost. En comparaison, le V15 atteint 73 dB en mode Auto.

Encore une fois, aussi impressionnantes que soient ses prouesses de nettoyage, le poids de l’appareil peut le rendre difficile à utiliser pour certains utilisateurs, en particulier lorsqu’il est converti en mode portatif.

Dyson Gen5detect: interface

Comme avec le V15 Detect, vous obtiendrez une représentation visuelle de la quantité de saleté aspirée par l’aspirateur. L’interface située sur le dessus de l’aspirateur est encore plus précise : elle compte et dimensionne les particules 15 000 fois par seconde.

Elle utilise un capteur piézoélectrique — qui transforme les vibrations des particules de poussière frappant une surface à l’intérieur de la tête de nettoyage en signaux électriques — pour détecter des particules d’une taille allant jusqu’à 0,1 micron.

Les informations sont réparties en quatre groupes de particules différents en fonction de leur taille. Elles sont également codées par couleur pour indiquer le degré de propreté d’une zone. Si la barre est bleue, le nombre de ces particules est élevé. Une barre blanche indique un nombre moyen de particules et une barre verte une faible quantité. En mode automatique, l’aspirateur augmente ou réduit automatiquement l’aspiration en fonction de ce qu’il détecte. C’est impressionnant.

J’ai adoré la façon dont le graphique diminuait au fur et à mesure que je nettoyais la zone. Les précédents appareils Dyson affichaient un nombre croissant pour indiquer la quantité de déchets ramassés. C’est peut-être psychologique, mais c’était beaucoup plus agréable de savoir à quel point ma maison était plus propre, plutôt que de savoir à quel point elle était sale au départ. C’est plus gratifiant. Cela dit, le logiciel indique toujours la quantité de déchets ramassés à la fin de chaque nettoyage, de sorte que tout le monde n’a pas forcément la même réaction.

Bien que le logiciel soit un peu excessif pour la plupart des utilisateurs et qu’il puisse conduire à un nettoyage un peu obsessionnel, pour une personne souffrant d’allergies, c’est formidable. Ils peuvent voir les particules qu’ils ramassent et s’assurer qu’ils nettoient bien la maison.

Dyson Gen5detect: batterie

Après trois générations d’aspirateurs de la série V offrant jusqu’à 60 minutes d’autonomie, nous en avons enfin un qui atteint 70 minutes. En fait, j’ai réussi à obtenir 75 minutes lors d’un test.

La plus grande batterie (Dyson ne précise pas sa capacité) est idéale pour s’assurer que les grandes maisons sont nettoyées en une seule fois. En utilisant la Digital Motorbar sur un sol dur relativement propre, j’ai obtenu environ 62 minutes en mode Eco, 45 minutes en mode Auto et seulement 8 minutes en mode Boost. En passant à la tête de nettoyage Fluffy Optic, vous obtiendrez davantage, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont principalement des sols durs. Sur un sol carrelé relativement propre, j’ai obtenu un peu moins de 75 minutes en mode Eco, 65 minutes en mode Auto et 15 minutes en mode Boost.

Il convient de noter que les durées d’utilisation varient en raison de la nature dynamique de l’aspiration. Si vos sols sont particulièrement sales, vous en aurez probablement beaucoup moins.

Dyson indique que la batterie peut prendre environ 4,5 heures pour se recharger de zéro à la pleine capacité, j’ai constaté qu’il ne fallait que trois heures sur le secteur après qu’il se soit automatiquement éteint par manque de jus.

Dyson Gen5detect: verdict

Il est indéniable que le Dyson Gen5detect est un aspirateur exceptionnel. Avec une puissance de nettoyage qui surpasse la précédente référence — le V15 Detect — il s’agit d’une pièce d’ingénierie de maison vraiment phénoménale.

Le système sans gâchette et l’outil de dépoussiérage et de nettoyage intégré changent la donne et améliorent considérablement l’utilisation de l’appareil. Ils permettent des nettoyages plus longs et la possibilité de tout faire sans avoir à faire des allers-retours pour changer d’accessoire.

Le moteur plus rapide permet une puissance d’aspiration massive de 135 000 tr/min et ramasse presque tout ce que vous pouvez imaginer, même les plus petites particules. Le logiciel a été amélioré pour que vous puissiez voir exactement ce que vous faites pendant le nettoyage, et le système de filtre HEPA capture 99,99 % des particules. Cela ne signifie pas grand-chose pour la plupart des gens, mais pour les personnes souffrant d’allergies, ces fonctions sont essentielles et vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.

Mais, pourquoi il y a encore place à l’amélioration ? La principale raison est son prix. À 999 euros, il est 300 euros plus cher qu’un V15 Detect doté d’une sélection d’accessoires analogue. Selon Dyson, l’augmentation de puissance n’est que de 10 % et, comme vous le voyez dans mon test, le pourcentage réel d’amélioration de la capacité de nettoyage par rapport au V15 Detect, déjà excellent, est mineur.

Si vous voulez la crème de la crème des aspirateurs et que vous ne vous souciez pas du prix à payer, le Gen5Detect ne vous décevra probablement pas. En revanche, si vous recherchez simplement un nettoyage de niveau Dyson à un prix plus abordable, vous ne perdrez pas grand-chose en achetant un modèle plus avantageux situé plus bas dans la gamme. Le V15 Detect reste pour moi le modèle idéal, avec de nombreuses améliorations apportées au Gen5detect, mais à un prix plus avantageux.