Android 14 pourrait apporter des fonctionnalités de stylet intéressantes à la Pixel Tablet

Selon le code trouvé dans la bêta 3, Android 14 est sur le point d’apporter des améliorations significatives à la fonctionnalité du stylet sur les appareils compatibles. Ces fonctionnalités sont apparemment en cours de développement pour soutenir la prochaine tablette Pixel Tablet de Google, mais peut-être pas exclusivement.

La prochaine version d’Android vise à améliorer l’expérience globale des utilisateurs de stylet en introduisant diverses améliorations et fonctionnalités. Celles-ci ont été découvertes et rapportées par l’expert Android Mishaal Rahman dans une série de tweets.

Although the API diff isn’t up yet, I spotted new key code constants in the KeyEvent documentation: KEYCODE_STYLUS_BUTTON_PRIMARY, KEYCODE_STYLUS_BUTTON_SECONDARY, KEYCODE_STYLUS_BUTTON_TERTIARY, and KEYCODE_STYLUS_BUTTON_TAIL.

Respectively, these refer to the primary button on… pic.twitter.com/OoNPygyAU9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 8, 2023