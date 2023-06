Google Photos peut désormais reconnaître votre visage, même s’il n’est pas visible.

Loin d’être magique (même s’il peut sembler l’être à première vue), l’outil de regroupement des visages de Google Photos associe très probablement des photos analogues montrant la même personne de face et de dos. Ce n’est certainement pas de la science-fiction ni la capacité d’apprentissage automatique la plus avancée du géant de la recherche, mais le résultat final est indéniablement cool.

Cette nouvelle astuce de (non —) reconnaissance faciale ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais il semblerait qu’elle puisse épargner à certains utilisateurs quelques tracas lorsqu’ils tentent de regrouper toutes les photos artistiques de leurs proches. Bien entendu, Google est consciente que la fonction élargie peut se tromper dans ses analyses et vous permet d’ajouter manuellement des étiquettes de visage aux photos reconnues de cette manière (relativement) nouvelle plutôt que de le faire automatiquement afin d’éviter les erreurs possibles.

Mais que se passe-t-il si quelqu’un vous tourne le dos sur une photo (ou une douzaine) enregistrée dans votre compte Google Photos ? Vous vous attendez probablement à ce qu’il ne se passe rien, et bien que cela ait été vrai jusqu’à récemment, il semble que Google ait amélioré les capacités de reconnaissance des visages de l’application et les ait étendues à l’arrière de la tête.

Vous aimez organiser et regrouper vos photos et même vos vidéos en fonction de leur sujet ou de leur emplacement ? Dans ce cas, vous devez connaître le puissant et incroyablement utile outil de regroupement des visages intégré au très populaire service Google Photos.