Le OPPO Find N3 pourrait être équipé d’un système de recharge sans fil

Les smartphones pliables sont encore loin d’être grand public, mais l’innovation sur le marché va bon train. Outre Samsung et d’autres marques travaillant sur le marché des smartphones pliables, nous avons également OPPO.

La société a préparé son prochain smartphone pliable, le OPPO Find N3, qui devrait être dévoilé au mois d’août. Aujourd’hui, GSMArena rapporte que le réseau social chinois Weibo a publié quelques informations supplémentaires sur le smartphone pliable.

L’informateur sur Weibo ne donne pas de chiffres précis sur les spécifications du smartphone pliable, mais mentionne qu’il pourrait prendre en charge la recharge sans fil. Gardez à l’esprit que nous n’avons aucune trace de cet informateur, alors prenez cette information avec des pincettes (comme vous pouvez le faire pour toute information non officielle, d’ailleurs). Pour rappel, son prédécesseur, le OPPO Find N2, ne prenait pas en charge la recharge sans fil, donc si cette information est exacte, il s’agit d’une bonne nouvelle.

De plus, l’informateur affirme que le smartphone pliable sera équipé de capteurs photo, d’une batterie et d’un écran de premier ordre. Comme vous pouvez l’imaginer, cela semble assez ambigu en l’absence de chiffres ou de spécifications réels indiqués dans la fuite.

Cependant, le Find N3 n’a pas vraiment été négligé par les fuites au cours des deux derniers mois et nous avons une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Du lourd attendu

De précédentes fuites ont indiqué que le smartphone pourrait être équipé d’un écran intérieur de 8 pouces (plus grand que son prédécesseur), avec une résolution de 2268 x 2440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous nous attendons également à ce que le smartphone soit équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, ce qui est une première dans l’histoire de la gamme. Nous prévoyons également 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Les autres spécifications comprennent un capteur photo OIS de 50 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels et un capteur photo périscopique de 32 mégapixels. En ce qui concerne la batterie, nous nous attendons à ce qu’une cellule de 4 800 mAh alimente l’appareil.

Le lancement de l’appareil pliable pourrait être imminent et nous pourrions le voir dès le mois d’août.