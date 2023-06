Samsung Galaxy S23 FE : une fuite sur la batterie laisse présager sa sortie

Alors que les fans de Samsung sont enthousiastes à l’idée que le smartphone Fan Edition de Samsung fasse son retour, les chances que l’appareil arrive lors de l’événement de lancement du mois prochain semblent peu probables. Samsung a indiqué dans un communiqué de presse désormais supprimé que son prochain événement Galaxy Unpacked — au cours duquel elle pourrait dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables — aura lieu un peu plus tôt que prévu, en juin 2023. En plus de la gamme pliable rafraîchie, Samsung pourrait également lancer de nouvelles tablettes (la série Galaxy Tab S9) et des smartwatches (la série Galaxy Watch 6) lors de cet événement.

Alors que la plupart des rumeurs entourant le Galaxy S23 FE proviennent d’initiés de l’industrie et peuvent ou non être exactes, les gens du blog technologique néerlandais GalaxyClub pourraient avoir déterré la première preuve de l’existence de ce Galaxy S23 FE .